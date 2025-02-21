شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة أسيوط: بدء إنشاء مستشفى الأورام الجامعى الجديد بتكلفة 2 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط فى تصريح خاص لــ"الخليج 365"، انه تم بالفعل البدء فى إنشاء مستشفى الأورام الجامعى الجديد، موضحا، إنه تم تخصيص ميزانية أكثر من 2 مليار جنية لهذه المستشفى، موضحا إن المرحلة الأولى قاربت على الانتهاء بمبلغ 847 مليون جنيه.

وأضاف إن هذه المستشفى تستهدف علاج المرضى من أهالى الصعيد من مرضى الأورام، وسيتم تخصيص قسم فيها للبحث العلمى وتدريب الأطباء.

وأكد إنه فى صعيد مصر كان المرضى يتكبدون عناء السفر إلى القاهرة لتلقى العلاج ويتحملون مبالغ ونفقات كثيرة فى الانتقال والسفر.

وأوضح إن رؤية مصر 2030، هو أن يتم علاج المريض فى محل إقامته، ولهذا تم الانتهاء من المرحلة الأولى من إنشاء المستشفى منها، مضيفا انه سيتم الاستعانة بأساتذة قسم الأورام بطب أسيوط وعدد من الجهات الأخرى من أجل علاج مرضى صعيد مصر، وسننتهى من الانتهاء من المستشفى وافتتاحها بحلول 2027.

وأضاف على هامش المؤتمر الدولي الـ 16 لقسم الأورام بطب اسيوط ، والذى عقد بمدينة الأقصر، إنه سيتم ادخال جهاز اشعاعى لأحدث طراز من العلاج الاشعاعى لقسم الأورام الجامعى بطب أسيوط، وثمنه يتجاوز 130 مليون جنيه، وتم توقيع البروتوكول مع أحد الجهات المانحة وسيعمل هذا الجهاز قريبا.