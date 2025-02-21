شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة بمستشفى الأقصر الدولى: السرطان مرض غير معدى.. وإليكم أهم طرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحضور الدكتور سمير شحاتة أستاذ علاج الأورام بطب أسيوط، رئيس المؤتمر الدولى الــ 16 لقسم الأورام بطب أسيوط والذى عقد بمدينة الأقصر، نظم أطباء الأورام ندوة توعية بمستشفى الأقصر الدولى، وذلك على هامش المؤتمر لتوعية السيدات بضرورة الكشف المبكر عن سرطان الثدى والوقاية من سرطان عنق الرحم، بالإضافة إلى توعية الرجال بضرورة الكشف المبكر عن أورام البروستاتا وأورام الرئة.



إحدى الممرضات لإجراء فحص للسيدات

وتعتبر مستشفى الأقصر الدولى أحد المستشفيات الحكومية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، وفى إطار الخدمة المجتمعية التى تقوم بها المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، والجمعية المصرية للسرطان، لخدمة أهالى الصعيد، تم إلقاء عدد من المحاضرات للتوعية بمرض السرطان، وحث السيدات على الذهاب إلى الحملة الموجودة حاليا بمدينة الأقصر والتى تستمر على مدى 3 أيام للكشف المبكر عن الأورام.



أطباء الأورام بمستشفى الأقصر الدولي

من جانبها، قالت الدكتورة لبنى عز العرب أستاذ علاج الأورام بطب عين شمس، إن الندوة تستهدف السيدات والمرضى، مضيفة، إننا نلتقى مع المرضى وأقاربهم بهدف التوعية ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والسيطرة على السرطان.

وأضافت خلال الندوة، إن السرطان هو مرض غير معدى ويمكن التعامل مع مريض السرطان بشكل طبيعى دون خوف، موضحة، إن السرطان عبارة عن خلية خرجت عن الإطار الطبيعى وتتكاثر بشكل عشوائى وتكون كتلة، موضحة، إن هذه الكتلة يمكن أن تظل مكانها أو تنتشر لأى مكان، مشيرة إلى أن أهم أسباب الاصابة بالسرطان لم يتم تحديده بعد ولكن هناك عوامل مساعدة تؤدى للإصابة بالسرطان، وفى بعض الأحيان يكون العامل الوراثى هو السبب فى الاصابة موضحة ان العامل الوراثى يمثل 10% فقط من عوامل الاصابة.



السيدات خلال الندوة

وأوضحت أن الذى تتكون لديه زوائد بالقولون يمكنها أن تتحول إلى خلايا سرطانية وبالتالى فان الكشف المبكر ضرورى لاكتشاف هذه الزوائد وعلاجها، موضحة إن العوامل الوراثية مسئول عن 10% فقط من الاصابة بالسرطان، إنما 90% من العوامل غير وراثية، مثل التدخين وزيادة الوزن أو السمنة المفرطة.

وأكدت أن السمنة المفرطة تضعف جهاز المناعة بالجسم، موضحة إن السمنة المفرطة تؤدى للإصابة بالسكر والضغط وهذا فى حد ذاته يؤدى إلى حدوث الخلل المناعى.



دكتور حاتم امين

وقالت إنه فى سرطان الثدى وجدنا أن زيادة الوزن مرتبطة بنسبة أكثر بالإصابة بهذا النوع من السرطان لأن الخلية الدهنية تتحول الى مصدر لإفراز هرمون الأستروجين، ويجعل المريضة أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدى، موضحة أن أكل اللحوم المصنعة من أهم الأسباب المؤدية إلى السرطان، مضيفة إن الوكالة الدولية لسلامة الغذاء أثبتت بالدراسات العلمية أن آكلى اللحوم المصنعة أكثر عرضه لكل أنواع السرطانات، والذات سرطان القولون، مشيرة إلى أن نسب الاصابة بسرطان القولون زادت بنسبة كبيرة جدا فى السن الصغير بسبب تغير نمط الأكل من الأطعمة الصحية التى تعودنا تناولها من الخضروات وطبق السلطة وتناول البروتين سواء اللحم أو الفراخ بالإضافة إلى طبق الأرز تحولنا إلى الأطعمة الغربية المصنعة، وحاليا نرى الأطفال والشباب يقبلون على تناول الوجبات السريعة والمقرمشات والأطعمة الدهنية بكثرة وكلها عوامل تسبب السرطان.



دكتور سمير شحاتة وأطباء الأورام خلال الندوة

وتنصح السيدات بعدم الحزن وتجنب الاكتئاب موضحة، إن الحزن والقهر من أهم العوامل التى تؤثر على الحالة النفسية للشخص وتضعف المناعة وتكون من العوامل المسببة للإصابة بالسرطان.

شارك فى الندوة كل من الدكتورة ريم عماد أستاذ علاج الأورام بالمعهد القومى للأورام، والدكتور حاتم أمين المدير التنفيذى للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، والدكتورة نيرفانا حسين عضو المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، والدكتور جمال عميرة أستاذ جراحة الأورام بالمعهد القومى للأورام، والدكتور مدحت خفاجى أستاذ جراحة الأورام بجامعة القاهرة .



دكتورة ريم عماد



دكتورة لبنى عز العرب