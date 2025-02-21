شكرا لقرائتكم خبر عن صور الأقمار الصناعية.. سحب على شمال البلاد مصحوبة بأمطار وأجواء شديدة البرودة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكون السحب المتوسطة على شمال البلاد قد يصاحبها سقوط الأمطار، كما تنشط الرياح الشمالية على معظم الأنحاء حيث تكون الأجواء باردة نهارا شديدة البرودة ليلا .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى 17 درجة بينما تسجل السواحل الشمالية 15 درجة.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

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ويشهد اليوم الجمعة 21 فبراير 2025، موجة باردة نهارا شديدة البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، حيث تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3: 4 درجة .

ومتوقع اليوم اضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح بين 40: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 3: 4 أمتار .

ومتوقع أيضا فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية .

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 23 درجة، والصغرى 09، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة.