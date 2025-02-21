شكرا لقرائتكم خبر عن المستشارة أمل عمار تشهد فعاليات الجلسة الختامية لنموذج محاكاة المجلس القومي للمرأة والان مع تفاصيل الخبر

شهدت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة والدكتورة رشا راغب المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب الجلسة الختامية لـ"نموذج محاكاة المجلس القومى للمرأة"، بحضور الدكتورة نسرين البغدادى نائبة رئيسة المجلس، والذى جاء ضمن برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" الذى نفذته متدربات الدفعة الأولى بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالقاهرة.

هذا و يستهدف البرنامج المرأة المصرية فى القيادات الوسطى بمختلف المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة لإتاحة الفرصة لهن لتطوير الذات والمهارات لمواكبة السوق واتجاهاته.

وفى كلمتها توجهت المستشارة أمل عمار بخالص الشكر إلى الدكتورة رشا راغب، وعبرت عن سعادتها بالقيادات المشاركات فى البرنامج مؤكدة على أهمية جميع المبادرات التى تم تقديمها من المشاركات والتى من بينها محاكاة الجلسات البرلمانية، ودعت إلى اصدار كتيب يضم كل هذه المبادرات وضمه لمكتبة المجلس القومى للمرأة، مشيرة أنه سيتم الاستعانة بعدد من القيادات المشاركات لضمهن إلى لجان المجلس لما أبدينه من وعى قيادي.

هذا وقد هنأت الدكتورة نسرين البغدادى كل من المستشارة أمل عمار والدكتورة رشا راغب لاختيارهن ضمن قائمة فوربس لأقوى 20 سيدة عربية فى القطاع الحكومي، كما أثنت الدكتورة نسرين البغدادى على المبادرات المبتكرة الملهمة التى تم تقديمها، وبخاصة مبادرة هى رقمية، حيث ركزت هذه المبادرات على هوية المرأة المصرية وعلى دورها الفعال فى المجتمع، مؤكدة على أهمية الاهتمام بإبراز التراث والهوية واللغة العربية.

يذكر أن هذا النموذج التدريبى يأتى فى إطار الشراكة بين الأكاديمية الوطنية للتدريب والمجلس القومى للمرأة، ضمن فعاليات برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"، والذى امتد على مدار 10 أشهر.