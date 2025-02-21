شكرا لقرائتكم خبر عن حماس تطالب إسرائيل بإعادة جثمان ادعت أنه لفلسطينية بديلة لشيرى بيباس والان مع تفاصيل الخبر

طالبت حركة حماس، الاحتلال الإسرائيلي، بإعادة جثمان، ادعى الاحتلال أنه يعود لفلسطينية قتلت أثناء القصف الصهيوني، تم تسليمها بدلا من الأسيرة شيري بيباس.

أكدت حركة حماس، اليوم الجمعة، "جديتنا والتزامنا الكامل بجميع التزاماتنا، وقد أثبتنا ذلك من خلال سلوكنا خلال الأيام الماضية، فلا مصلحة لنا في عدم الالتزام أو الاحتفاظ بأي جثامين لدينا"، وذلك بعد تصاعد التصريحات الإسرائيلية التي تتوعد حماس وتتهمها بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، وذلك بعد إعلان جيش الاحتلال أن جثة تسلمها -أمس الخميس- من غزة لم تكن للأسيرة شيري بيباس التي كان مقررا تسليمها.

وقالت في بيان: "لقد تلقينا من الإخوة الوسطاء ادعاءات ومزاعم الاحتلال، وسنقوم بفحص هذه الادعاءات بجدية تامة، وسنعلن عن النتائج بوضوح، كما نشير إلى احتمال وجود خطأ أو تداخل في الجثامين، ناتج عن استهداف الاحتلال وقصفه للمكان الذي كانت تتواجد فيه العائلة مع فلسطينيين آخرين".

وأضافت: "سنعلم الإخوة الوسطاء بنتائج الفحص والتحقيق من جانبنا، وندعو في الوقت ذاته إلى إعادة الجثمان الذي يدعي الاحتلال أنه يعود لفلسطينية قتلت أثناء القصف الصهيوني".