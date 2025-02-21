أخبار مصر.. وزارة الأوقاف تستعد لاستقبال شهر رمضان بافتتاح 115 مسجدا جديدا

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها: افتتاح وزارة الأوقاف 115 مسجدًا جديدًا استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المعظم.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..وزارة الأوقاف تستعد لاستقبال شهر رمضان بافتتاح 115 مسجدا جديدا
تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل – بافتتاح 115 مسجدًا جديدًا استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المعظم، 76 مسجدًا منها بنظام الإحلال والتجديد، و39 مسجدًا صيانةً وتطويرًا.
أصدرت وزارة العمل اليوم الجمعة نشرة التوظيف نصف الشهرية، التى تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة فى المحافظات، تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص.
أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 4 قرارات إزالة لتعديات ومخالفات بناء بالساحل الشمالي الغربي ومدينة الفشن الجديدة، وقطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بإحدى القرى.
بدأت وزارة العمل، فى العد التنازلي استعدادا لصرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة، بقيمة 1000 جنيه للعامل، والمقرر لها بداية شهر رمضان المقبل، حيث تحصل العمالة غير المنتظمة المُسجلة بقاعدة بيانات وزارة العمل، على 6 منح سنوية في مناسبات.قطع مياه الشرب عن بعض مناطق الجيزة من 10 مساء الجمعة لـ6 صباح السبت
كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، قطع المياه لمدة 8 ساعات عن مناطق: "شارع النيل من كوبرى عباس حتى كوبرى الجامعة ومتفرعاته، ميدان الجيزة، سفارة تركيا، سفارة الإمارات العربية المتحدة".
قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي ستتحرك بكل عزم لاستعادة جثمان شيري بيباس، وضمان أن تدفع حماس ثمن خرقها للاتفاق، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.تقلبات حادة وسريعة.. موجة شديدة البرودة وأمطار واضطراب بالملاحة فى هذه المناطق
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتباراً من اليوم الجمعة 21 فبراير، موجة باردة نهاراً شديدة البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء، حيث تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح من (4:3) درجة.
ننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم في مصر، في التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 21 فبراير 2025، ليسجل الذهب تراجعا في البورصة العالمية قرب 2927 دولارا بعد مستويات 2954 دولاراً مما يشير إلي تراجع قريب للذهب في مصر.
عيار 24 يسجل 4743 جنيهاً.
عيار 21 يسجل 4150 جنيهاً.
عيار 18 يسجل 3557 جنيهاً.
عيار 14 يسجل 2776 جنيهاً.
الجنيه الذهب 33200 جنيه.
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