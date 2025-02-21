أخبار مصر.. وزارة الأوقاف تستعد لاستقبال شهر رمضان بافتتاح 115 مسجدا جديدا

بدأت وزارة العمل، فى العد التنازلي استعدادا لصرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة، بقيمة 1000 جنيه للعامل، والمقرر لها بداية شهر رمضان المقبل، حيث تحصل العمالة غير المنتظمة المُسجلة بقاعدة بيانات وزارة العمل، على 6 منح سنوية في مناسبات.

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، قطع المياه لمدة 8 ساعات عن مناطق: "شارع النيل من كوبرى عباس حتى كوبرى الجامعة ومتفرعاته، ميدان الجيزة، سفارة تركيا، سفارة الإمارات العربية المتحدة".

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي ستتحرك بكل عزم لاستعادة جثمان شيري بيباس، وضمان أن تدفع حماس ثمن خرقها للاتفاق، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل. تقلبات حادة وسريعة.. موجة شديدة البرودة وأمطار واضطراب بالملاحة فى هذه المناطق كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتباراً من اليوم الجمعة 21 فبراير، موجة باردة نهاراً شديدة البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء، حيث تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح من (4:3) درجة. تقلبات حادة وسريعة.. موجة شديدة البرودة وأمطار واضطراب بالملاحة فى هذه المناطق

ننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم في مصر، في التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 21 فبراير 2025، ليسجل الذهب تراجعا في البورصة العالمية قرب 2927 دولارا بعد مستويات 2954 دولاراً مما يشير إلي تراجع قريب للذهب في مصر. عيار 24 يسجل 4743 جنيهاً. عيار 21 يسجل 4150 جنيهاً. عيار 18 يسجل 3557 جنيهاً. عيار 14 يسجل 2776 جنيهاً. الجنيه الذهب 33200 جنيه. سعر الذهب اليوم الجمعة.. توقعات بهبوط جديد فى مصر

قطع مياه الشرب عن بعض مناطق الجيزة من 10 مساء الجمعة لـ6 صباح السبتنتنياهو: سنتحرك بعزم لاستعادة جثمان شيرى بيباس