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أخبار مصر.. وزارة الأوقاف تستعد لاستقبال شهر رمضان بافتتاح 115 مسجدا جديدا

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أخبار مصر.. وزارة الأوقاف تستعد لاستقبال شهر رمضان بافتتاح 115 مسجدا جديدا

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها: افتتاح وزارة الأوقاف 115 مسجدًا جديدًا استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المعظم.

 

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

وزارة الأوقاف تستعد لاستقبال شهر رمضان بافتتاح 115 مسجدا جديدا

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل – بافتتاح 115 مسجدًا جديدًا استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المعظم، 76 مسجدًا منها بنظام الإحلال والتجديد، و39 مسجدًا صيانةً وتطويرًا.

وزارة العمل تعلن عن 3862 فُرصة عمل جديدة في 59 شركة خاصة بـ10 محافظات

أصدرت وزارة العمل اليوم الجمعة نشرة التوظيف نصف الشهرية، التى تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة فى المحافظات، تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص.

وزير الإسكان: إزالة تعديات ومخالفات بناء بالساحل الشمالى والفشن الجديدة

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 4 قرارات إزالة لتعديات ومخالفات بناء بالساحل الشمالي الغربي ومدينة الفشن الجديدة، وقطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بإحدى القرى.

تعرف على جدول أئمة التراويح والتهجد فى رمضان بالمسجد الحرام
اعتمدت وكالة شؤون الأئمة والمؤذنين بالمملكة العربية ، جدول أئمة الحرم المكي لشهر رمضان المبارك .
تعرف على موعد صرف منحة رمضان 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة

بدأت وزارة العمل، فى العد التنازلي استعدادا لصرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة، بقيمة 1000 جنيه للعامل، والمقرر لها بداية شهر رمضان المقبل، حيث تحصل العمالة غير المنتظمة المُسجلة بقاعدة بيانات وزارة العمل، على 6 منح سنوية في مناسبات.

قطع مياه الشرب عن بعض مناطق الجيزة من 10 مساء الجمعة لـ6 صباح السبت

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، قطع المياه لمدة 8 ساعات عن مناطق: "شارع النيل من كوبرى عباس حتى كوبرى الجامعة ومتفرعاته، ميدان الجيزة، سفارة تركيا، سفارة الإمارات العربية المتحدة".

نتنياهو: سنتحرك بعزم لاستعادة جثمان شيرى بيباس

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي ستتحرك بكل عزم لاستعادة جثمان شيري بيباس، وضمان أن تدفع حماس ثمن خرقها للاتفاق، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.

تقلبات حادة وسريعة.. موجة شديدة البرودة وأمطار واضطراب بالملاحة فى هذه المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتباراً من اليوم الجمعة 21 فبراير، موجة باردة نهاراً شديدة البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء، حيث تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح من (4:3) درجة.

سعر الذهب اليوم الجمعة.. توقعات بهبوط جديد فى مصر

ننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم في مصر، في التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 21 فبراير 2025، ليسجل الذهب تراجعا في البورصة العالمية قرب 2927 دولارا بعد مستويات 2954 دولاراً مما يشير إلي تراجع قريب للذهب في مصر.

عيار 24 يسجل 4743 جنيهاً.

عيار 21 يسجل 4150 جنيهاً.

عيار 18 يسجل 3557 جنيهاً.

عيار 14 يسجل 2776 جنيهاً.

الجنيه الذهب 33200 جنيه.

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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