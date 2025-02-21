شكرا لقرائتكم خبر عن موجة برد قارس.. الأرصاد تكشف توقعات فرص الأمطار وأماكنها والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، تفاصيل فرص الأمطار المتوقعة اليوم الجمعة 21-2-2025، تزامنا مع تعرض البلاد لموجة شديدة البرودة.

ويشهد اليوم الجمعة، فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من ( بورسعيد - العريش - رفح )، تمتد خفيفة الى مناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الاسكندرية - مطروح ).

ويشهد اليوم الجمعة 21 فبراير 2025، موجة باردة نهارا شديدة البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، حيث تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3: 4 درجة .

ومتوقع اليوم اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح بين 40: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 3: 4 أمتار .

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 23 درجة، والصغرى 09، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة.