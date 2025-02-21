شكرا لقرائتكم خبر عن تل أبيب تفرض حظر نشر على تحقيقات تفجير الحافلات والان مع تفاصيل الخبر

فرضت محكمة إسرائيلية، أمر حظر نشر على التحقيق بشأن الهجوم على الحافلات في بيت يام لثلاثة أسابيع.

انفجرت ثلاث عبوات ناسفة، مساء (الخميس)، في ثلاث حافلات كانت متوقفة في ساحات مختلفة في مدينة بات يام وسط تل أبيب .

وانفجرت العبوة الأولى والثانية في غضون دقائق قليلة من بعضها البعض، وانفجرت عبوة أخرى بعد حوالي خمسة عشر دقيقة.

كما تم العثور على قنبلة أخرى كان من المفترض أن تنفجر في حافلة وتم إبطال مفعولها. ولم تقع إصابات نتيجة الانفجارات.

واعتقل محققو جهاز الأمن العام (الشاباك) وشرطة تل أبيب صباح اليوم (الجمعة)، يهوديا إسرائيليا من غوش دان للاشتباه فى نقله شخصا يقف وراء تفجير الحافلات، وسيتم عرضه على محكمة الصلح في تل أبيب لتمديد اعتقاله.