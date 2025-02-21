شكرا لقرائتكم خبر عن تل أبيب تفرض حظر نشر على تحقيقات تفجير الحافلات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندىالجمعة، 21 فبراير 2025 12:01 م
فرضت محكمة إسرائيلية، أمر حظر نشر على التحقيق بشأن الهجوم على الحافلات في بيت يام لثلاثة أسابيع.
انفجرت ثلاث عبوات ناسفة، مساء (الخميس)، في ثلاث حافلات كانت متوقفة في ساحات مختلفة في مدينة بات يام وسط تل أبيب .
وانفجرت العبوة الأولى والثانية في غضون دقائق قليلة من بعضها البعض، وانفجرت عبوة أخرى بعد حوالي خمسة عشر دقيقة.
كما تم العثور على قنبلة أخرى كان من المفترض أن تنفجر في حافلة وتم إبطال مفعولها. ولم تقع إصابات نتيجة الانفجارات.
واعتقل محققو جهاز الأمن العام (الشاباك) وشرطة تل أبيب صباح اليوم (الجمعة)، يهوديا إسرائيليا من غوش دان للاشتباه فى نقله شخصا يقف وراء تفجير الحافلات، وسيتم عرضه على محكمة الصلح في تل أبيب لتمديد اعتقاله.
تم القبض على المشتبه به في وقت مبكر من الصباح حوالي الساعة الرابعة فجراً. ومن بين أمور أخرى، قيل له إنه متهم بنقل عناصر من جهاز أمن الدولة، والتعامل مع المتفجرات، والتورط في الإرهاب، والإضرار بأمن الدولة. وستعقد جلسة الاستماع في قضيته خلف أبواب مغلقة، وسيُمنع من مقابلة محام.
في السياق ذاته قال موقع "والا" الإسرائيلي إن تقديرات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أن فصائل من الضفة الغربية مسؤولة عن تفخيخ الحافلات في تل أبيب.
وكانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت -مساء أمس الخميس- عن حدوث انفجار واندلاع حريق في 3 حافلات داخل موقف في بات يام بتل أبيب، مشيرة إلى أن خلفيتها قومية.
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