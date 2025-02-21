شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير رئاسى يبرز تفاصيل زيارة الرئيس السيسى إلى إسبانيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

نشر المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، تقريرًا مصورًا بفعاليات زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى إسبانيا، والتى استمرت على مدار يومين، وتضمنت نشاطًا مكثفًا، التقى خلالها الرئيس السيسى بملك إسبانيا ورئيس الوزراء الإسباني، وعدد من رؤساء الشركات الكبرى، إضافة إلى ممثلي مجتمع الأعمال الإسباني.

وغادر الرئيس السيسى، إسبانيا أمس الخميس، متوجهًا إلى المملكة العربية السعودية، وتقدم الرئيس السيسى بخالص الشكر والتقدير للملك فيليب السادس ملك أسبانيا والملكة ليتيزيا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي لقيها خلال زيارته لمملكة إسبانيا.

كما تقدم الرئيس السيسى بالشكر إلى "بيدرو سانشيز" رئيس الحكومة الإسبانية على اللقاءات والمباحثات المثمرة التي عكست قوة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، أملاً في أن تسفر الزيارة عن دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات.

وأعرب الرئيس السيسى عن تطلعه لاستقبال الملك والملكة ورئيس الحكومة الإسبانية في مصر.

جاء ذلك فى منشور للرئيس السيسى عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعى.