شكرا لقرائتكم خبر عن دبابة إسرائيلية تقتل سيدة فلسطينية جنوبي مدينة رفح والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، استشهاد سيدة من عائلة الغوطي داخل منزلها خلف برج عوض في حي الجنينة بطلق ناري من الدبابات الاحتلال المتمركزة على خط فيلادلفيا جنوبي مدينة رفح.



من جانبها، أضافت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن آليات الاحتلال العسكرية أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة شرق وشمال شرق مخيم البريج، وشرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، شن الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 48,319 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 111,749 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



يشار إلى أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، دخل حيز التنفيذ في التاسع عشر من شهر يناير الماضي، ومنذ بدء سريانه، استُشهد وأصيب عدد من المواطنين في أنحاء متفرقة من القطاع.