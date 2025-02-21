شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الاحتلال تعتقل يهوديا إسرائيليا ساعد فى تفجير حافلات تل أبيب والان مع تفاصيل الخبر

اعتقل محققو جهاز الأمن العام (الشاباك) وشرطة تل أبيب صباح اليوم (الجمعة)، يهوديا إسرائيليا من غوش دان للاشتباه فى نقله شخصا يقف وراء تفجير الحافلات، وسيتم عرضه على محكمة الصلح في تل أبيب لتمديد اعتقاله.

تم القبض على المشتبه به في وقت مبكر من الصباح حوالي الساعة الرابعة فجراً. ومن بين أمور أخرى، قيل له إنه متهم بنقل عناصر من جهاز أمن الدولة، والتعامل مع المتفجرات، والتورط في الإرهاب، والإضرار بأمن الدولة. وستعقد جلسة الاستماع في قضيته خلف أبواب مغلقة، وسيُمنع من مقابلة محام.

وانفجرت 3 حافلات، الخميس، في مرآب بمنطقة بات يم التابعة إلى تل أبيب، فيما أشارت التقارير الأولية إلى عدم وجود إصابات، وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن سكرتيره العسكري أطلعه على حوادث انفجار عبوات ناسفة في منطقة تل أبيب.

وأضاف المكتب، في بيان، أن رئيس الوزراء سيجري قريباً تقييماً للوضع الأمني.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الشرطة، أنها "تشتبه بوجود عمل إرهابي بعد بلاغات عن انفجارات بحافلات في عدة مواقع في بات يام"، وأضافت: "نبحث عن مشتبه بهم، وفرق المتفجرات تقوم بفحص أجسام مشبوهة بالمنطقة".

وأشارت إلى أن "السلطات أبطلت مفعول عبوتين ناسفتين في موقعين آخرين في بات يام بعد انفجار حافلات في 3 مواقع".

كما أمرت السلطات الإسرائيلية "جميع الحافلات في منطقة تل أبيب بإجراء عمليات تفتيش للمركبات".