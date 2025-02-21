شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول أئمة التراويح والتهجد فى رمضان بالمسجد الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمدت وكالة شؤون الأئمة والمؤذنين بالمملكة العربية السعودية، جدول أئمة الحرم المكي لشهر رمضان المبارك .

ونشرت شؤون الأئمة والمؤذنين على صفحتها الرسمية في جدولا يوضح تقسيم صلاة التراويح إلى ثلاث تسليمات يوميًا، وتختتم التسليمة الأولى بعد الركعة الرابعة.



وتُختتم التسليمة الثانية بعد الركعة الثامنة، وبعد صلاة الشفع والوتر، تختتم التسليمة الثالثة.

ويشارك في إمامة صلاة التراويح مجموعة من أئمة الحرم المكى الشريف، اللذين يتناوبون على إمامة المصلين، وهم الشيخ عبدالرحمن السديس، الشيخ ماهر المعيقلى، الشيخ عبدالله الجهنى، الشيخ بندر بليلة، الشيخ ياسر الدوسرى، الشيخ بدر التركى، الشيخ الوليد الشمسان.

جدول الأئمة

أئمة "التراويح" للنصف الأول من رمضان

تبدأ الليالي الأولى من شهر رمضان في المسجد الحرام بأصوات شجية لعدد من الشيوخ المميزين، حيث تم توزيع الأئمة على التسليمات الأولى والثانية والتسليمة الأخيرة مع الوتر. على سبيل المثال، في الليلة الأولى يتولى الشيخ عبدالله الجهني التسليمات الأولى، يليه الشيخ الوليد الشمسان في التسليمات الثانية، بينما يختم الشيخ عبدالرحمن السديس الصلاة بالتسليمة الأخيرة مع الوتر. ويستمر هذا التنوع على مدار النصف الأول من الشهر، حيث يتناوب الشيوخ، مثل الشيخ ماهر المعيقلي والشيخ بندر بليلة والشيخ بدر التركي، على إمامة المصلين.

وفيما يلي جدول تفصيلي بأسماء الشيوخ الذين سيؤمون المصلين في صلاة التراويح خلال النصف الأول من شهر رمضان:

الليلة التسليمات الأولى التسليمات الثانية التسليمة الأخيرة

الأولى الشيخ عبدالله الجهني الشيخ الوليد الشمسان الشيخ عبدالرحمن السديس

الثانية الشيخ ياسر الدوسري الشيخ ماهر المعيقلي

الثالثة الشيخ بدر التركي الشيخ بندر بليلة

الرابعة الشيخ عبدالله الجهني الشيخ الوليد الشمسان الشيخ عبدالرحمن السديس

الخامسة الشيخ ماهر المعيقلي الشيخ ياسر الدوسري

السادسة الشيخ بندر بليلة الشيخ بدر التركي

السابعة الشيخ عبدالله الجهني الشيخ الوليد الشمسان الشيخ عبدالرحمن السديس

الثامنة الشيخ ياسر الدوسري الشيخ ماهر المعيقلي

التاسعة الشيخ بدر التركي الشيخ بندر بليلة

العاشرة الشيخ عبدالله الجهني الشيخ الوليد الشمسان الشيخ عبدالرحمن السديس

الحادية عشر الشيخ ماهر المعيقلي الشيخ ياسر الدوسري

الثانية عشر الشيخ بندر بليلة الشيخ بدر التركي

الثالثة عشر الشيخ عبدالله الجهني الشيخ الوليد الشمسان الشيخ عبدالرحمن السديس

الرابعة عشر الشيخ ياسر الدوسري الشيخ ماهر المعيقلي

الخامسة عشر الشيخ بدر التركي الشيخ بندر بليلة



جدول أئمة صلاة التراويح 1

أئمة"التراويح" للنصف الثاني من رمضان

مع دخول النصف الثاني من شهر رمضان، تتجدد الأجواء الروحانية في المسجد الحرام، حيث يستمر توزيع الأئمة بشكل منظم. في الليلة السادسة عشرة، يبدأ الشيخ عبدالله الجهني بالتسليمات الأولى، يليه الشيخ الوليد الشمسان، ويختم الشيخ عبدالرحمن السديس الصلاة. في الليالي الأخرى، يتناوب الشيوخ الآخرون، مثل الشيخ ماهر المعيقلي والشيخ ياسر الدوسري، على أداء التسليمات المختلفة، مما يضفي تنوعًا على التجربة الروحانية للمصلين.

ويوضح الجدول التالي تفاصيل إمامة صلاة التراويح في النصف الثاني من شهر رمضان:

الليلة التسليمتان الأولى التسليمتان الثانية التسليمة الأخيرة مع الوتر

السادسة عشر الشيخ عبدالله الجهني الشيخ الوليد الشمسان الشيخ عبدالرحمن السديس

السابعة عشر الشيخ ماهر المعيقلي – الشيخ ياسر الدوسري

الثامنة عشر الشيخ بندر بليلة – الشيخ بدر التركي

التاسعة عشر الشيخ عبدالله الجهني الشيخ الوليد الشمسان الشيخ عبدالرحمن السديس

العشرون الشيخ ماهر المعيقلي الشيخ ياسر الدوسري

الحادي والعشرون الشيخ عبدالله الجهني الشيخ بندر بليلة

الثانية والعشرون الشيخ عبدالله الجهني الشيخ الوليد الشمسان

الثالثة والعشرون الشيخ بدر التركي الشيخ ياسر الدوسري

الرابعة والعشرون الشيخ بدر التركي الشيخ الوليد الشمسان

الخامسة والعشرون الشيخ عبدالله الجهني الشيخ بندر بليلة

السادسة والعشرون الشيخ الوليد الشمسان الشيخ ياسر الدوسري

السابعة والعشرون الشيخ بدر التركي الشيخ ماهر المعيقلي

الثامنة والعشرون الشيخ بدر التركي الشيخ ياسر الدوسري

التاسعة والعشرون الشيخ عبدالله الجهني الشيخ بندر بليلة الشيخ عبدالرحمن السديس

الثلاثون الشيخ عبدالله الجهني الشيخ الوليد الشمسان

جدول أئمة صلاة التراويح 2

أئمة صلاة التهجد

يُعد تنظيم صلاة التهجد جزءًا من الجهود المستمرة لرئاسة الشؤون الدينية في توفير أجواء روحانية مميزة خلال هذا الشهر الفضيل.

ومع بدء الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان، تنطلق صلاة التهجد في المسجد الحرام بأجواء روحانية مميزة.

ويتولى الشيخ بدر التركي والشيخ ياسر الدوسري التسليمات الأولى والثانية في الليلة احادية والعشرين، بينما يختم الشيخ عبدالرحمن السديس الصلاة بالتسليمة الأخيرة مع الوتر.

ويستمر هذا التوزيع المنظم على مدار الليالي العشر، حيث يتناوب الشيوخ الآخرون مثل الشيخ ماهر المعيقلي والشيخ بندر بليلة والشيخ عبدالله الجهني على أداء التسليمات المختلفة.

و بالنسبة لأئمة صلاة التهجد، فسيكون توزيعهم كالتالي:

الليلة التسليمتان الأولى التسليمتان الثانية التسليمة الأخيرة مع الوتر

الحادي والعشرون الشيخ بدر التركي الشيخ ياسر الدوسري الشيخ عبدالرحمن السديس

الثانية والعشرون الشيخ ماهر المعيقلي الشيخ بندر بليلة

الثالثة والعشرون الشيخ عبدالله الجهني الشيخ الوليد الشمسان الشيخ عبدالرحمن السديس

الرابعة والعشرون الشيخ بندر بليلة الشيخ ماهر المعيقلي

الخامسة والعشرون الشيخ بدر التركي الشيخ ياسر الدوسري الشيخ عبدالرحمن السديس

السادسة والعشرون الشيخ ماهر المعيقلي الشيخ بندر بليلة

السابعة والعشرون الشيخ عبدالله الجهني الشيخ الوليد الشمسان الشيخ عبدالرحمن السديس

الثامنة والعشرون الشيخ بندر بليلة الشيخ ماهر المعيقلي

التاسعة والعشرون الشيخ بدر التركي الشيخ ياسر الدوسري

الثلاثون الشيخ ماهر المعيقلي الشيخ بندر بليلة