شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم الجمعة 21-2-2025.. موجة شديدة البرودة وتغيرات مفاجئة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 21-2-2025، تزامنا مع تعرض البلاد لموجة باردة نهارا شديدة البرودة ليلا.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 21-2-2025 ، كما يلى:

موجة باردة نهارا شديدة البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3: 4 درجات.

اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح بين 40: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 3: 4 أمتار.

فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 23 درجة، والصغرى 9، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة.