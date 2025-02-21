شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس اتحاد العمال يطلق وثيقة لدعم عمال غزة ورفض التهجير والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار، برئاسة مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد العمال، اليوم الجمعة، وثيقة عمال مصر لدعم عمال غزة ورفض التهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية للنقابة العامة والتي وافقت على الوثيقة، كما وافقت الجمعية على التبرع بمبلغ مالي لدعم عمال غزة.

كما دعت النقابة كافة المنظمات النقابية على مستوى العالم العربي للتبرع ودعم عمال غزة، كما قررت النقابة العامة توجيه دعوة إلى منظمة العمل العربية للتواصل مع الدول العربية لجمع المبالغ اللازمة لعمل برنامج عربي مشترك يهدف إلى إعادة بناء منظومة العمل في دولة فلسطين وتاهيل العمال لسوق العمل.

كما وجّهت النقابة الدعوة إلى منظمة العمل الدولية لمخاطبة الدولة المانحة لسرعة عمل برنامج لتعزيز الدور الفني الذي تقوم به منظمة العمل الدولية لدعم الثلاثية (عمال - أصحاب أعمال - حكومات ) وذلك من أجل تعزيز أوضاعهم الاقتصادية وتوفير دعم مالي وفني لإنشاء بنية تحتية للعمل بعد أن دمر الاحتلال الاسرائيلي الأخضر واليابس في القطاع.

وجددت النقابة العآمة دعمها للقيادة السياسية في موقفها الرافض بشكل قاطع لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه والحفاظ على الأمن القومي المصري والعربي معلنة دعمهما للمقترح المصري بإعادة إعمار قطاع غزة.

وقال مجدي البدوي رئيس الجمعية العمومية ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن إعمار غزة هو الوسيلة الأفضل لغلق الطريق أمام محاولات تهجير الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن الإعمار لن يكون منحصر على إنشاء المباني والطريق ولكن يجب ان يشمل العمالة في غزة بحيث يتم تأهيلهم ودعمهم في إعادة إحياء الصناعات التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح البدوي، أن النقابة أطلقت هذه الوثيقة من منطلق حرصها ودورها الوطني في دعم الشعب الفلسطيني والعمال في غزة، مشيرا إلى أن العمال هم الأساس في أي عملية إعمار لذلك يجب توجيه كل الجهود لدعمهم بالتعاون مع كل الشركاء.