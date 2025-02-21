شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة تستجيب لمسنة تستغيث وتنقلها إلى مستشفى بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إستغاثة من (سيدة "مسنة" - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل) مريضة وغير قادرة على الحركة لنقلها لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج، ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.

على الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية لمحل البلاغ، وتم مساعدتها ونقلها للمستشفى لتلقى العلاج، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها.

وتقدمت المواطنة المذكورة بالشكر لرجال الشرطة على الإستجابة الفورية وتلبية إستغاثتها.