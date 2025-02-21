الإسكان: جارٍ الانتهاء من تنفيذ 732 وحدة سكنية لكل المصريين بقنا الجديدة

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أعلن المهندس شريف الشربينى، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 732 وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، ونادٍ رياضي جديد على مساحة 15 فدانا بمدينة قنا الجديدة، وذلك فى إطار جهود الوزارة لتوفير مختلف الخدمات بالمدن الجديدة، وكذا الاهتمام بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".



وحدات سكن لكل المصريين بمدينة قنا الجديدة

وفي السياق ذاته، تفقد أيمن رشاد عبدالحميد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، ومسئولو الجهاز، معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز بوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمنطقة 600 فدان بالتوسعات الشرقية للمدينة بمساحة 90 مترا للوحدة نموذج 3 غرف (صالة - مطبخ - حمام).



متابعة تنفيذ وحدات سكن لكل المصريين

وقال رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، إن المشروع يضم 23 عمارة سكنية بها 552 وحدة سكنية بنسبة تنفيذ 98%؜، وكذا تفقد 5 عمارات سكنية بها 180 وحدة سكنية بمساحة 75 مترا للوحدة نموذج 2 غرفة (صالة - مطبخ - حمام) بنسبة تنفيذ 94%؜.



جار الانتهاء من تنفيذ نادي رياضي بقنا الجديدة

وتابع رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، في جولته أعمال تنسيق الموقع العام والأعمال الأخيرة بالطرق، مشدداً على الشركات المنفذة بزيادة معدلات التنفيذ ونسب الإنجازات والالتزام بالمواصفات القياسية.



نادي رياضي بقنا الجديدة



وفي السياق ذاته، تفقد المهندس أيمن رشاد، ومسئولو الجهاز، مركز شباب "نادٍ جديد "، والذي يضم العديد من الأنشطة الرياضية على مساحة 15 فدانا بمركز خدمات الحي السكني الأول بمدينة قنا الجديدة بنسبة تنفيذ 90%.



نادي بقنا الجديدة



وخلال الجولة تابع رئيس الجهاز معدلات تنفيذ المشروع، والأعمال الجاري تنفيذها، وشدد على الشركة المنفذة لزيادة معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز، ومراعاة الالتزام بالمواصفات القياسية.