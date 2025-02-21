شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء التنمية المحلية والإسكان والزراعة يتابعون التصدى للتعديات على الأراضى الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً مع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية بمقر غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، وبمشاركة السادة المحافظين عبر الفيديو كونفرانس بحضور كل من اللواء طارق حامد الشاذلى محافظ السويس واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية من ديوان عام الوزارة وبمشاركة قيادات وزارات التنمية المحلية والإسكان والزراعة.

وشهد الاجتماع متابعة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير فى شهر فبراير الجارى مع السادة المحافظين فيما يخص التصدى للتعديات على الأراضى الزراعية، والإجراءات المتبعة حيال إزالتها، كما تم استعراض الموقف التنفيذى لمنظومة المتغيرات المكانية على مستوى جميع محافظات الجمهورية .

وتم الاتفاق على مراجعة كافة البيانات وتدقيق كافة الحالات الخاصة بمنظومة المتغيرات والتعديات مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة للتصدى بكل حزم لأى تعديات على الأراضى الزراعية وعدم التهاون فى هذا الملف فى ظل الأهمية القصوى التى يوليها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لهذا الملف، وضرورة التعامل الفورى مع أى مخالفات يتم رصدها.

كما شهد الاجتماع الاتفاق على أنه سيتم ربط كل المتغيرات المكانية فى نطاق المدن الجديدة بالمنظومة الموجودة لدى مختلف محافظات الجمهورية لسرعة التنسيق والتواصل والتعامل الفورى فى المهد فى اى متغيرات يتم رصدها بالتعاون مع المحافظات وأجهزة المدن الجديدة ، وسيتم حسم كافة الردود الخاصة بتلك المتغيرات المكانية والمتبقى مما تم رصده سابقاً فى أسرع وقت.

كما خلال اللقاء الاتفاق على تكليف مسئول بكل المديريات الزراعية بالمحافظات يكون معنى بملف المتغيرات المكانية لسرعة التنسيق والرد .

وشدد الوزراء على ضرورة تفعيل اللجان المشكلة فى كل محافظة لمواجهة أى تعديات على الأراضى الزراعية وفق الإجراءات والقوانين والضوابط المتبعة فى هذا الشأن، بما يحافظ على الرقعة الزراعية.