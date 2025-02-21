شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تحتفل بتخريج 20 مبعوثا من 10 دول أفريقية في برنامج الصناعات الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

قام الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بتسليم شهادات التخرج لـ20 متدربا من 10 دول أفريقية فى البرنامج التدريبى تحت عنوان "الصناعات الغذائية ومعاملات مابعد الحصاد".

يأتى ذلك فى إطار تفعيل التعاون بين كلا من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية والمركز المصرى الدولى للزراعة بوزارة الزراعة.

وأشار موسى إلى أن الدول المشاركة فى البرنامج يصل الى 10 دول أفريقيه هى : الصومال، بنين، بوركينافاسو، تنزانيا، توجو، جيبوتي، زيمبابوي، كونغو برازافيل، ليبيريا، مالي، وهنأ السادة المتدربين من جميع الدول وفى هذه المناسبة الكريمة.

واشار الى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة المصرية تولى إهتماما كبيرة بتقديم كافة الدعم الفنى للأشقاء الأفارقة.

واضاف بانه إيماناً من الدولة المصرية بأهمية تحقيق الأمن الغذائى الأفريقي، فقد تم انشاء المركز المصرى الدولى للزراعة ليكون الذراع الرئيسى لتدريب الأشقاء فى افريقيا والدول العربية وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية ونقل الخبرة الزراعية المصرية فى قطاع الزراعة للمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى خاصة بدول العالم النامي،

ومن ناحية اخرى قام موسى بتقديم الشكر للمهندسة سهير الحفنى مدير عام المركز المصرى الدولى للزراعة ولكل القائمين على تنظيم هذه البرامج التدريبية على ما يقدموه من مجهودات تهدف إلى رفع كفاءة وبناء قدرات العاملين بقطاع الزراعة بدول القارة الافريقية بالتعاون مع للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية لدعمها هذه البرامج التدريبية وللمساهمة فى تطوير قطاع الزراعة بتلك الدول.

وفى كلمة القاها ممثلى الدول الافريقية المشاركين أكدوا فيها شكرهم للدولة المصرية والجهود المبذولة فى دعم الدول الأفريقية والنهوض بالقطاع الزراعى ورفع كفاءة التدريب ونقل الخبرات للمبعوثين الافارقة..

كما أشادوا بالدور الهام الذى يلعبه المركز المصرى الدولى للزراعة فى تعزيز أواصر التعاون مع الدول الأفريقية ونقل الخبرات المصرية إلى الدول الصديقة.