شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد صرف منحة رمضان 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة العمل، فى العد التنازلي استعدادا لصرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة، بقيمة 1000 جنيه للعامل، والمقرر لها بداية شهر رمضان المقبل، حيث تحصل العمالة غير المنتظمة المُسجلة بقاعدة بيانات وزارة العمل، على 6 منح سنوية في مناسبات:

- المولد النبوي الشريف.

- عيد الميلاد المجيد.

- شهر رمضان المبارك.

- عيدي الفطر والأضحى.

- عيد العمال.

وتُعد منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة، هي ثانى منحة يتم صرفها بقيمة 1000 جنيه خلال عام 2025، عقب زيادة قيمتها من 500 إلى 1000 جنيه، حيث بدأت الوزارة في صرفها بعد زيادتها في منحة عيد الميلاد المجيد.

وتقدر أعداد العمالة غير المنتظمة المسجلة فى قاعدة بيانات منظومة العمالة غير المنتظمة فى وزارة العمل، مليونا و164 ألفا و12 عاملا، تم ضمهم إلى قاعدة البيانات عن طريق المقاولين والشركات وعمليات الحصر، وتسعى الوزارة إلى وصول عدد قاعدة البيانات إلى 2.5 مليون عامل خلال الفترة القادمة.

وحذرت وزارة العمل كافة المواطنين، من قيام مجموعة من المواقع، والصفحات بنشر أخبار كاذبة ووهمية بشأن تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة، ودعوة المواطنين إلى الدخول على روابط وهمية أو حتى على الصفحة الرسمية للوزارة، لتسجيل بياناتهم للحصول على المنح والخدمات التي تقدمها الوزارة إلى العمالة غير المنتظمة عن طريق "الحساب المركزي لحماية ورعاية للعمالة غير المنتظمة " التابع لها، مطالبة بعدم الانصياع إلى هذه الصفحات والأخبار المضللة التي تخدع المواطنين بمعلومات غير حقيقية لتحقيق مكاسب مباشرة، أو زيادة عدد الزيارات إليها، والترويج لنفسها.