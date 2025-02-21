شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الفرنسى بالقاهرة يشيد بتطور وكالة الفضاء المصرية التقنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد سفير فرنسا بالقاهرة السفير إريك شوفالييه، بالتقدم اللافت الذي تشهده وكالة الفضاء المصرية، مثنيا على البنية التحتية المتطورة والمعامل المتقدمة التي تمتلكها، فضلا عن الكفاءات الهندسية والعلمية المتميزة التي تعمل داخل الوكالة، والتي تعكس المستوى الرفيع للكوادر المصرية في قطاع الفضاء.



جاء ذلك خلال زيارته الرسمية والوفد المرافق له، لمقر وكالة الفضاء المصرية، حيث كان في استقباله الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي للوكالة.



واطلع السفير الفرنسي على أحدث التطورات والإمكانات المتقدمة التي تتمتع بها الوكالة في مجال تكنولوجيا الفضاء.

وتضمنت الزيارة جولة تفقدية داخل معمل الاختبار والتجميع والتكامل للأقمار الصناعية، حيث استمع الوفد الفرنسي إلى شرح تفصيلي حول العمليات التقنية المتقدمة التي يتم تنفيذها وفقًا لأحدث المعايير العالمية.



ومن جانبه .. وجه الدكتور شريف صدقي الشكر للسفير الفرنسي على هذه الزيارة المثمرة، داعيًا إياه لحضور مؤتمر New Space Africa 2025، الذي تستضيفه وكالة الفضاء المصرية في أواخر أبريل المقبل، باعتباره منصة رائدة لتعزيز التعاون الدولي في مجال الفضاء، لا سيما بين الدول الإفريقية والشركاء الدوليين.



تعكس هذه الزيارة الاهتمام المتزايد بالتعاون بين مصر وفرنسا في مجالات التكنولوجيا والابتكار الفضائي، وتفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية في هذا القطاع الحيوي.