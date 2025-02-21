شكرا لقرائتكم خبر عن الساحة امتلأت بالسياح.. آلاف السائحين فى أبو سمبل لمشاهدة تعامد الشمس.. لايف والان مع تفاصيل الخبر

شهد معبد أبوسمبل جنوب أسوان، صباح اليوم الجمعة، إقبالا كبيرا من الأفواج السياحية، خاصة بعد وصول فوج سياحى ياباني الجنسية، قبل يوم واحد فقط من ظاهرة تعامد الشمس على قدس أقداس رمسيس.

واستمتع السائحون بزيارة المعبد بعد الدخول في ساعة مبكرة من اليوم، والدخول لساحة معبدى رمسيس الثانى ونفرتارى، والاستماع لشرح عن البراعة الهندسية في تشييد وبناء معابد أبوسمبل، ثم الدخول إلى حجرة قدس الأقداس بالمعبد الكبير ومعرفة أسرار ظاهرة تعامد الشمس عليها، وتفاصيل معركة قادش المدونة على جدران المعبد، وملحمة إنقاذ آثار أسوان والنوبة من الغرق بعد ارتفاع منسوب المياه في النيل عقب بناء السد العالى.

وتتجه أنظار العالم، صبيحة يوم 22 فبراير إلى مدينة أبوسمبل، لمتابعة واحد من الأحداث التاريخية الأثرية الهامة وهو تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى فى معبده الكبير بأبوسمبل، وهى الظاهرة الفلكية الفريدة التى لا تتكرر سوى مرتين كل عام 22 فبراير و22 أكتوبر، إيذاناً ببدء موسم الحصاد والزراعة أو بالتزامن مع مولد الملك وجلوسه على العرش.