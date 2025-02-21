شكرا لقرائتكم خبر عن الحافلات المفخخة.. مشاهد ليلة الذعر فى تل أبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الداخل الإسرائيلى حالة من الذعر، ليلة أمس، الخميس، نتيجة استهداف حافلات خاصة بالمستوطنين فى منطقة بيت يام بتل أبيب.

وأكدت صحيفة جيروزاليم بوست عن الشرطة الإسرائيلية أن الهجوم على حافلات المستوطنين يبدو إرهابيا، حيث عثر على 3 عبوات ناسفة فى 3 حافلات فارغة.

أظهرت تحقيقات أولية أن التفجيرات في الحافلات ناجمة عن وضع عبوات ناسفة.

كما قالت الشرطة الإسرائيلية إنه يشتبه بأن تفجير الحافلات في بات يام خلفيته قومية، وأن الشرطة أجرت عمليات بحث وتمشيط عن مشتبه بهم في وضع عبوات ناسفة فى الحافلات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى لقطات لانفجارات حدثت فى موقف حافلات للمستوطنين فى بات يام بتل أبيب.