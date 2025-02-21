شكرا لقرائتكم خبر عن مطار باسمه وعيد ميلاده عطلة رسمية.. حزب ترامب يثير الجدل × 30 يوم.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

جدل لا ينتهى أثاره الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال شهر واحد فقط من الولاية الرئاسية الثانية، والسبب ما يعلنه الحزب ورموزه داخل الكونجرس الأمريكي وخارجه من مقترحات ومشروعات قوانين أثارت ردود فعل واسعة ما بين رفض من الحزب الديمقراطى، وانتقادات من قبل ساسة الولايات المتحدة.

ترامب الذي بدأت ولايته الرئاسية الثانية في 20 يناير الماضي وتعهد في خطاب التنصيب بـ"استعادة مكانة أمريكا"، استهل فترته الرئاسة الجديدة بسلسلة قرارات ومقترحات جدلية بمقدمتها فرض رسوم جمركية علي مختلف الدول، فضلاً الدعوة لتهجير أهالي غزة من القطاع ، غير أن ما أقدم عليه الحزب الجمهوري من تحركات أثار بدوره جدلاً لا يقل في حدته عن قرارات ترامب نفسه.





الولاية الثالثة وتعديل الدستور .. مقترح داخل الكونجرس ومباركة من ترامب

وفى اليوم الثالث من ولاية ترامب الثانية، قدم عضو جمهوري في مجلس النواب الأمريكي قرارًا لتعديل دستور الولايات المتحدة، للسماح لترامب وأي رئيس مستقبلي آخر بالانتخاب لفترة ولاية ثالثة في البيت الأبيض، حيث قال النائب آندي أوجلز: "ترامب أثبت أنه الشخصية الوحيدة في التاريخ الحديث القادرة على عكس تدهور أمتنا، واستعادة أمريكا لعظمتها، ويجب منحه الوقت اللازم لتحقيق هذا الهدف".



القسم الرئاسي.. مشهد يحلم ترامب مبكراً بتكراره مرة ثالثة



وأضاف أوجلز في بيان: "من الضروري أن نوفر للرئيس ترامب كل الموارد اللازمة لتصحيح المسار الكارثي الذي حددته إدارة بايدن".

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وفى مباركة للمقترح ، ظهر ترامب بعد أيام قليلة في خطاب بواشنطن ليعلن عن اعتزامه الترشح لولاية ثالثة، قائلاً: "إنهم يقولون لي سيدي الرئيس لا يمكنك الترشح لمرة ثالثة.. لا.. أريد أن أكون هنا معكم، ويجب أن أكون هنا معكم وأنا أفعل ذلك على الرغم من حقيقة أنهم يقولون إنني لا أستطيع الترشح مرة أخرى". وتابع: "أريد أن أكون معكم على أي حال.. إنه لشرف لي".

عطلة رسمية في عيد ميلاد مؤسس "العصر الذهبي" نائبة جمهورية تمدح ترامب بمقترح مثير للجدل

بدورها، اقترحت النائبة جمهورية في الكونجرس الأمريكي كلوديا تيني أن يصبح عيد ميلاد دونالد ترامب عطلة رسمية، حيث قدمت تشريع يهدف للجمع بين الاحتفال السنوي بيوم العلم الأمريكي المقرر في 14 يونيو والذي يصادف عيد ميلاد ترامب ليصبح عطلة فيدرالية بحجة أن ترامب هو "الأكثر أهمية في التاريخ الأمريكي الحديث".

وقالت النائبة كلوديا تيني، التي تمثل نيويورك، في بيان صحفي: "تمامًا كما تم تدوين عيد ميلاد جورج واشنطن كعطلة فيدرالية، سيضيف هذا القانون عيد ميلاد ترامب إلى هذه القائمة، من خلال تحديد عيد ميلاد ترامب ويوم العلم كعطلة رسمية، يمكننا ضمان ترسيخ مساهمات الرئيس ترامب في العظمة الأمريكية وأهمية العلم الأمريكي إلى الأبد في القانون".



النائبة كلوديا تيني وترامب فى لقاء سابق

وتابعت تيني حديثها عن ترامب : "إن تأثير ترامب على الأمة لا يمكن إنكاره كما تم تدوين عيد ميلاد جورج واشنطن كعطلة فيدرالية، يجب أيضًا الاحتفال بعيد ميلاد الرئيس ترامب للاعتراف به باعتباره مؤسس العصر الذهبي لأمريكا".

تخليد ترامب في جبل العظماء .. ماذا قالت النائبة آنا بولينا عن الرئيس الأمريكي

وعلي مدار شهر ترامب الأول في ولايته الثانية ، لم يتوقف الحزب الجمهوري عن إثارة الجدل، حيث قدم عضو جمهوري في مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون لنحت تمثال الرئيس دونالد ترامب على جبل راشمور، وقال موقع أكسيوس أنه من غير المرجح أن يمر هذا الإجراء عبر الكونجرس ولكنه مثال آخر على الولاء والإعجاب الذي يظهره بعض أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب لترامب.

وتم تقديم مشروع القانون من قبل النائبة الجمهورية عن ولاية فلوريدا آنا بولينا لونا ، والتي قالت عبر منصة إكس: "الإنجازات الرائعة التي حققها ترامب لبلدنا والنجاح الذي سيستمر في تحقيقه تستحق أعلى درجات التقدير والشرف على هذا النصب التذكاري الوطني الشهير".



النائبة آنا بولينا لونا صاحبة اقتراح نحت تمثال ترامب

مطار دونالد جيه ترامب الدولى .. مقترح قديم يعود للأضواء في الولاية الثانية

بدوره ، قدم النائب الجمهوري عن ولاية كارولينا الشمالية أديسون ماكدويل مشروع قانون لإعادة تسمية مطار دالاس الدولي (IAD) بالقرب من واشنطن على اسم الرئيس ترامب، وقال في بيان صحفي: "لقد دخلنا العصر الذهبي لأمريكا بفضل قيادة الرئيس ترامب إلى حد كبير من الصواب أن يتم تكريم المطارين اللذين يخدمان عاصمة بلادنا واحترامهما من قبل اثنين من أفضل الرؤساء لشرف خدمة أمتنا العظيمة".

يذكر أن مطار دالاس تم تسميته على اسم وزير الخارجية الاسبق جون فوستر دالاس الذي خدم خلال إدارة أيزنهاور.

وخلال ولاية جو بايدن السابقة، سعى عدد من الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي إلى إطلاق اسم دونالد ترامب على مطار "واشنطن دالاس" الدولي في ولاية فرجينيا، بعد أن قدّم النائب جاي ريشنتالر -من ولاية بنسلفانيا- تشريعًا لإعادة تسمية المطار باسم "مطار دونالد جيه ترامب الدولي ونص التشريع المقرح على تغيير اسم المطار في السجلات الرسمية.

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