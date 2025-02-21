شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة مهندسى القاهرة تعقد جمعيتها العمومية اليوم لمناقشة ميزانية 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، برئاسة المهندس حسام الدين عفيفى، ظهر اليوم، الجمعة، 21 فبراير 2025، الجمعية العمومية العادية، بمقر نادى المهندسين بالقاهرة الجديدة، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- كلمة افتتاحية لرئيس النقابة الفرعية.

- عرض تقرير أمين النقابة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

- عرض تقرير أمين الصندوق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

- عرض تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2024.

- عرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسابات عن ميزانية 2024.

- اعتماد الميزانية عن السنة المالية المنتهية 2024.

- اعتماد الموازنة التقديرية للسنة المالية 2025.

- اختيار مراقب حسابات وتقدير أتعابه.

- ما يستجد من أعمال وعرض مقترحات الأعضاء المُقدمة قبل أسبوع من موعد انعقاد الجمعية العمومية.

وأشارت نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، إلى أنه يحق حضور الجمعية العمومية لجميع الأعضاء الذين سددوا الاشتراكات حتي 2023 أو الذين تم أعفاؤهم من السداد، لافتة إلى أنه فى حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الساعة الواحدة ظهرا يتم الانعقاد الثاني في تمام الساعة الثالثة عصرا ويكون الانعقاد صحيح بحضور 50 عضوا من الأعضاء.

كما أعلنت النقابة الفرعية بالقاهرة، عن توفير أتوبيسات لنقل المهندسين أعضاء الجمعية العمومية من أمام مقر النقابة العامة الساعة 1 ظهرا، ومن أمام مقر النقابة بمدينة نصر الساعة 1 ظهرا، ومن أمام مقر نادي المهندسين بحلوان الساعة 1 ظهرا، والعودة بعد الانتهاء من الجمعية.