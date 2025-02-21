شكرا لقرائتكم خبر عن 5 توصيات هامة لإعداد الأرض قبل زراعة القطن.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز ، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول القطن مراعاتها، خلال شهر فبراير، لإعداد الأرض قبل الزراعة.

تمثلت التوصيات والتي أعدها معهد بحوث القطن في الآتي:

1 – حرث الأرض حرثا عميقا مرتين متعامدتين وتركها فترة لا تقل عن 15 يوما للتشميس بين الحرثة والأخرى لتحرير العناصر الغذائية المثبتة في التربة لتكون ميسرة لامتصاص النبات لها.

2 – إذا كانت الأرض مكان أرز تعطى حرثة ثالثة متعامدة على اتجاه التخطيط.

3 – تزحف الأرض جيدًا لتنعيمها وتسويتها.

4 – إضافة سماد السوبر فوسفات بالمعدلات الموصى بها بعد التزحيف وقبل التخطيط.

5- ينصح بالتبكير فى الزراعة على أن تكون في النصف الأول من مارس في الوجه القبلي والنصف الثاني من مارس في الوجه البحرى.