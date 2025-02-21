شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد عمل وحدات المرور فى شهر رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

حددت إدارة المرور مواعيد العمل داخل وحدات التراخيص لتسهيل إجراءات استخراج أوراق التراخيص الخاصة بشتى أنواع السيارات والدراجات خلال شهر رمضان.



ويبدأ العمل داخل وحدات وأقسام التراخيص التابعة لإدارات المرور خلال شهر رمضان المعظم من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرا، ولحين انتهاء آخر إجراء ترخيصى للمواطنين، وذلك خلال أيام الأسبوع (من السبت حتى الخميس).

وتقوم وحدات المرور بتقديم مجموعة من الخدمات منها تجديد رخصة تسيير مركبة واستخراج بدل تالف فاقد رخصة تسييرمركبة وبدل تالف فاقد رخصة قيادة. إصدار ملصق إلكترونى وبدل تالف فاقد ملصق إلكترونى وتقديم خدمة الفحص الفنى للمركبات ودفع الغرامات داخل نيابة المرور واستكمال عمليات استخراج الرخص.

كما تتيح إدارة المرور التواصل إلكترونيا عبر بوابة المرور الإلكترونية لاستخراج أوراق السيارات المختلفة سواء بدل فاقد الرخص أو تجديدها أو عمل التظلمات على المخالفات المرورية التى يرتكبها السائقين.