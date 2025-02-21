شكرا لقرائتكم خبر عن شروط وخطوات إقامة موائد الرحمن فى شوارع القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

بدأت محافظة القاهرة تلقى طلبات إقامة موائد الرحمن طوال شهر رمضان المعظم، ويتم إصدار تصاريح إقامة موائد الرحمن بالقاهرة بدون رسوم، وفى النقاط التالية أهم التفاصيل عن طريقة الحصول على تصاريح موائد الرحمن والخطوات.

· يتم تقديم الطلب فى مقرات المناطق الأربعة والأحياء المراد إقامة المائدة بها

· يتم البت فى الطلب خلال 72 ساعة من تقديمه وبدون دفع أى رسوم.

· يتولى الحى دراسة الموقع المختار لإقامة المائدة.

· يراعى أن يكون موقع المائدة بعيد عن الميادين والشوارع الرئيسية.

· يمنع تواجده أمام المنشآت الحكومية كالمدارس والمستشفيات .

· يشترط توافر شروط الأمان والحماية المدنية .

· عدم تعطيل حركة المرور والحفاظ على نظافة المكان.

· يتم قبول الطلبات من مواطنين أو جمعيات أو مجتمع مدنى.

من جانبه، طالب الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بتقديم كافة التسهيلات للراغبين فى إقامة موائد الرحمن سواء مواطنين أو جمعيات أو مجتمع مدنى، فى إطار اضطلاع المحافظة بأداء رسالتها في تحقيق الصالح العام، وإتاحة البيئة الملائمة لكافة أوجه التكافل الإجتماعى، مع المرور الدورى طوال الشهر الكريم لمتابعة التزام موائد الرحمن التي تم الموافقة على إقامتها بالاشتراطات.