شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. وزارة الأوقاف تستعد لاستقبال شهر رمضان بافتتاح 115 مسجدا جديدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل – بافتتاح 115 مسجدًا جديدًا غدا الجمعة 21 من فبراير 2025م، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المعظم، 76 مسجدًا منها بنظام الإحلال والتجديد، و39 مسجدًا صيانةً وتطويرًا.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالى المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2024 م حتى الآن إلى 964 مسجدًا، من بينها 659 مسجدًا إحلالا وتجديدًا، و305 مساجد صيانةً وتطويرًا، وأكدت أن إجمالى ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014م بلغ 13045 مسجدًا بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 21 مليارًا و543 مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا واسعًا، بيانها كالتالي:

ففى محافظة المنوفية:

إحلال وتجديد: مسجد سيدى عزاز، قرية الراهب – مركز شبين الكوم.

صيانة: مسجد الشيخ محمود عبد الدايم، شبرا باخوم – مركز قويسنا؛ مسجد المستشفى، ميت بره – مركز قويسنا؛ مسجد سيدى خضر، قرية سرسنا – مركز الشهداء.

وفى محافظة بنى سويف:

إحلال وتجديد: مسجد مصطفى كامل الغمراوى، طريق أبو السعود القديم – بندر بنى سويف.

صيانة: مسجد الشيخ إسماعيل، عزبة الشيخ إسماعيل، قرية نعيم – مركز بنى سويف؛ مسجد الرحمن، قرية الدوية – مركز بنى سويف؛ مسجد الرحمن، قرية بليفيا – مركز بنى سويف؛ مسجد عاقولا البحرى، قرية بليفيا – مركز بنى سويف؛ مسجد الإيمان، قرية أشمنت – مركز ناصر.

وفى محافظة القليوبية:

إحلال وتجديد: مسجد الحاج عبد الحميد بحيرى، قرية طحلة – مركز بنها؛ مسجد الدياب، قرية العمار الكبرى – مركز طوخ – إدارة برشوم؛ مسجد البحرى (واضحة)، قرية قرنفيل – مركز القناطر الخيرية؛ مسجد النور، قرية طحوريا – مركز شبين القناطر.

إنشاء: مسجد القدس، الحى الثانى – مدينة العبور.

صيانة: مسجد أبو قفة، قرية الحصة – مركز طوخ؛ مسجد المصطفى، قرية مجول – مركز بنها؛ مسجد الشرقى، قرية الحصافة – مركز شبين القناطر؛ مسجد الرحمة، عزبة البلاس، قرية سندنهور – مركز بنها؛ مسجد شهداء الأقصى، قرية شلقان – مركز القناطر الخيرية.

وفى محافظة الوادى الجديد:

إحلال وتجديد: مسجد فجر الإسلام – مدينة الخارجة.

وفى محافظة البحيرة:

إحلال وتجديد: مسجد العلم والإيمان، قرية سمخراط – مركز الرحمانية؛ مسجد منشية روضة خيرى، قرية بلقطر الشرقية – مركز أبو حمص؛ مسجد خورشيد الغربى، قرية المسيل – مركز الدلنجات؛ مسجد النور، عزبة أبو صالح، قرية حفص – مركز دمنهور؛ مسجد ربعة الشرقى، قرية نديبة – مركز دمنهور؛ مسجد عزبة رجب، قرية زاوية غزال – مركز دمنهور؛ مسجد السابعة جناكليس، قرية النمرية – مركز أبو المطامير؛ مسجد صلاح الدين الجديد، قرية سراندوا – البرنوجى – مركز دمنهور؛ مسجد طعمة البحرية، قرية سيدى غازى – مركز كفر الدوار؛ مسجد رسلان، قرية قوبانية أبو قير – مركز كفر الدوار؛ مسجد أبو بكر الصديق، قرية الحماد – مركز رشيد؛ مسجد الوهاب الرزاق، عزبة السجينى – قرية اليشع الكيلو 27 طريق وادى النطرون – النوبارية – مركز أبو المطامير.

وفى محافظة أسيوط:

إحلال وتجديد: مسجد الشيخ محمد عبد العليم أبو العيون، قرية دشلوط – مركز ديروط؛ مسجد السلمانية، قرية بنى حسين – مركز أسيوط؛ مسجد السلطان، قرية الدوير – مركز صدفا.

إنشاء: مسجد سيد الشهداء – مدينة منفلوط.

صيانة: مسجد الفتاح، قرية جرف سرحان – مركز ديروط؛ مسجد الفتح الإسلامى، قرية القصير – مركز القوصية.

وفى محافظة الدقهلية:

إحلال وتجديد مسجد: هيكل باشا الكبير، قرية كفر غنام – مركز السنبلاوين؛ ومسجد: عزبة موسى الديب – مركز السنبلاوين؛ ومسجد: فهمى خليل، المعصرة – مركز بلقاس.

وفى محافظة الغربية:

إحلال وتجديد مسجد: النور، قرية صفط تراب – مركز المحلة الكبرى؛ ومسجد: السلام، قرية الأنبوطين – مركز السنطة؛ ومسجد: القمرى – مدينة بسيون؛ ومسجد: الكبير، قرية محلة اللبن – مركز بسيون.

وفى محافظة دمياط، تم إحلال وتجديد مسجد: المتبولى، قرية السنانية – مدينة دمياط.

وفى محافظة الفيوم:

إحلال وتجديد مسجد: الشيخ على الطيب، قرية هوارة عدلان – مركز الفيوم؛ ومسجد: الرحمن، عزبة حسين ضيف الله – مركز سنورس؛ ومسجد: قباء، قرية جردو – مركز إطسا؛ ومسجد: الروبيات الشرقى، قرية الروبيات – مركز طامية؛ ومسجد: العمدة، قرية طبهار – مركز إبشواي؛ ومسجد: التقوى، قرية دمشقين – مركز الفيوم؛ ومسجد: عمر بن الخطاب، عزبة القزازفة، قرية المحمودية – مركز إطسا؛ ومسجد: الشيخ موسى – مركز سنورس؛ ومسجد: حمدى حسين، عزبة صالح شماطة – مركز سنورس؛ ومسجد: حلبود، قرية الغرق – مركز إطسا؛ ومسجد: أحمد على، قرية العزازية – مركز طامية؛ ومسجد: الرضوان، قرية جردو – مركز إطسا؛ ومسجد: مناشى العرب، قرية البسيونية – مركز الفيوم؛ ومسجد: الحمد والرحمة، عزبة العادل – مركز سنورس.

وفى محافظة سوهاج:

إحلال وتجديد مسجد: الرحمن، نجع أبو عبده – مركز البلينا؛ ومسجد: العتيق، قرية عرب الصبحة – مركز جنوب دار السلام؛ وصيانة مسجد: الرحمن – بندر دار السلام؛ ومسجد: آل زعفر، قرية فزارة – مركز المراغة.

وفى محافظة الإسماعيلية:

إنشاء مسجد: النور، الكيلو 17 السمان – مركز ومدينة القنطرة غرب؛ ومسجد: عبد المنعم الفقى، قرية الأمل – مركز ومدينة القنطرة شرق؛ ومسجد: عبد اللطيف الثوينى، قرية الرياح نمرة 3 – مركز ومدينة القنطرة غرب.

وفى محافظة الجيزة:

إحلال وتجديد مسجد: الرحمن مدين، قرية المتانيا – مركز العياط؛ ومسجد: الإخلاص، قرية برك الخيام – مركز كرداسة؛ وإنشاء مسجد: بر الوالدين، قرية منشأة دهشور – مركز البدرشين؛ ومسجد: الرحمن الرحيم، قرية بنى مجدول – مركز كرداسة؛ ومسجد: الإحسان، بجوار السوق – مركز كرداسة.

وفى محافظة قنا:

إحلال وتجديد مسجد: الرحمن، نجع الجنينة – مركز فرشوط؛ ومسجد: العتيق، قرية الشلايلة – مركز نجع حمادي؛ وإنشاء مسجد: الشيخ نبيه، قرية هو – مركز نجع حمادي؛ وصيانة مسجد: عزبة الشباب، قرية العركى – مركز فرشوط؛ ومسجد: الشهيد محمد محمود، قرية الحاج سلام – مركز فرشوط؛ ومسجد: التقوى، قرية العركى – مركز فرشوط.

وفى محافظة مطروح:

إحلال وتجديد مسجد: التقوى، قرية حسنبك – مدينة الضبعة؛ ومسجد: خالد بن الوليد، قرية فوكة – مدينة الضبعة؛ وصيانة مسجد: الصفا والمروة، قرية كشوك عميرة – مركز مطروح.

وفى محافظة الأقصر:

إحلال وتجديد مسجد: أبو بكر الصديق، نجع أحمد سليم؛ ومسجد: أولاد دهمش، المحاميد القبلى – أرمنت؛ وإنشاء مسجد: التيسير، عزبة الخزان – مركز إسنا؛ وصيانة مسجد: أمير الصعيد (أبو عياد) – بندر الأقصر.

وفى محافظة الشرقية:

إحلال وتجديد مسجد: الكبير، قرية كفر يوسف – مركز الزقازيق؛ ومسجد: الزهراء، قرية الناصرية – مركز صان الحجر؛ ومسجد: محمد شفيع، قرية جزيرة السعادة – مركز الزقازيق؛ ومسجد: الجندى، قرية الرمالى، منشأة أبو عمر – مركز الحسينية؛ وصيانة مسجد: أبو بكر الصديق، كفر العزازى – مركز أبو حماد.

وفى محافظة كفر الشيخ:

إحلال وتجديد مسجد: هيبة، قرية هيبة – مركز الرياض؛ ومسجد: القبلى، قرية دمنكة – مركز دسوق؛ ومسجد: عباد الرحمن، قرية منشية عباس – مركز سيدى سالم؛ ومسجد: النور، عزبة خضر غانم – مركز سيدى سالم؛ وصيانة مسجد: الكبير، قرية الخوالد البلد – مركز سيدى سالم؛ ومسجد: عزبة ٣ الكبير – مركز سيدى سالم؛ ومسجد: الكبير، قرية الخوالد القبلية – مركز سيدى سالم؛ ومسجد: أبو قايد الكبير، قرية الرصيف – مركز الرياض؛ ومسجد: عباد الرحمن، قرية أولاد نصير – مركز بلطيم؛ ومسجد: الإمام الشعراوى – مركز الحامول؛ ومسجد: حمودة عبد العاطى – مركز مطوبس؛ ومسجد: سيدى معروف، قرية سنديون – مركز فوة.

وفى محافظة أسوان:

إحلال وتجديد مسجد: على زين العابدين، فطيرة – مركز كوم أمبو؛ ومسجد: أحمد بشير، نجع المداب، قرية غرب أسوان – مركز أسوان؛ وإنشاء مسجد: الروضة الشريفة، الغابة الكبيرة – مركز دراو؛ ومسجد: مجمع مصعب بن عمير، الحبارى – مركز إدفو؛ ومسجد: بر الوالدين، نجع الدقاديق، قرية الكلح شرق – مركز إدفو؛ وصيانة مسجد: العتيق، الشاويش، حاجر السباعية – مركز إدفو؛ ومسجد: السيدة زينب، نجع هيكل، البصيلية بحرى – مركز إدفو؛ ومسجد: الجرامى، قرية البياض – مركز إدفو؛ ومسجد: البر والهدايا، البصيلية قبلى – مركز إدفو.

وفى محافظة السويس:

صيانة مسجد: البلبوشى، شندورة – حى الجناين.

وفى محافظة المنيا:

صيانة مسجد: عمر بن الخطاب، قرية نزلة العرين القبلى – مركز ملوي.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله -عز وجل- وتحديثها لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين فى مختلف أنحاء الجمهورية، فى إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله -عز وجل- ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.