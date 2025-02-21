شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقعات الأرصاد.. إرشادات المرور لتجنب حوادث الطرق خلال الطقس السيء والان مع تفاصيل الخبر

أوصت الإدارة العامة للمرور على تنفيذ إرشادات المرور بعد توقعات الأرصاد الجوية بانخفاض دراجات الحرارة لـ5 درجات وتوقعات هطوط الأمطار وشددت الإدارة على معايير القيادة على الطرق للوقاية من الحوادث الناجمة عن انزلاق المركبة بفعل المياه التى عادة ما تغرق الطرق، ووفى هذا السياق تقدم الإدارة العامة للمرور، عدة نصائح وإرشادات لتفادى الحوادث الناجمة بسبب الأمطار، منها:

1- السير بسرعات منخفضة، نظرا لنقص معامل الاحتكاك بين الطريق وإطارات السيارة.

2- التحكم فى عجلة القيادة جيدا، لأن سطح الطريق يكون زلقًا.

3- تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

4- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل 8 أمتار لكل 10 كيلو متر بالسرعة بمعنى إذا كنت تسير بسرعة 60 كيلو متر يجب أن تكون مسافة الأمان 48 مترا بينك والسيارة التى أمامك على الأقل.

5- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على الفرامل، كى لا تنزلق السيارة يمينا أو يسارا.

6- استخدام الإشارات الدالة على الانحراف يمينا أو يسارا فى الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

7- عدم الانشغال بغير الطريق، لعدم فقدان التركيز.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارًا من اليوم الجمعة 21 فبراير، موجة باردة نهارًا شديدة البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء، حيث تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح من (4:3) درجة يصاحب ذلك نشاط للرياح، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة اليوم لتسجل العظمى على القاهرة 17 درجة والصغرى تسجل 10 درجات، بينما تنخفض درجات الحرارة الصغرى بشمال الصعيد لـ5 درجات.