شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السلع فى معرض أهلًا رمضان بالعمرانية.. تخفيضات تصل لـ30% والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين بمحافظة الجيزة عن أسعار السلع الغذائية واللحوم والدواجن في معرض "أهلًا رمضان"، لشراء احتياجاتهم منها استعدادًا لشهر رمضان الكريم، والذي يوافق أول أيامه 1 مارس 2025.

ويطرح معرض "أهلًا رمضان" الرئيسي في محافظة الجيزة، والمقام بشارع ترعة الزمر في حي العمرانية، السلع الغذائية الأساسية من الزيت، والسكر، والأرز، والبقوليات، والتوابل، ومنتجات الاجبان والألبان، واللحوم والدواجن، والخضروات والفواكه، وياميش رمضان، بتخفيضات تصل لـ30%.

ويوفر المعرض الأرز المعبأ زنة 1 كجم بسعر يتراوح ما بين 26 و 29 "حسب نسبة الكسر"، والسكر المعبأ زنة 1 كجم بـ30 جنيهًا، وزيت الخليط زنة 700 مللي بـ47 جنيهًا، وزيت الخليط زنة 800 مللي بـ52 جنيهًا، وزيت الخليط زنة 1 لتر بـ64 جنيهًا.

ويطرح المعرض كيس مكرونة زنة 280 جم بـ7.5 جنيه، وكيس مكرونة زنة 400 جم بـ10.5 جنيه، وكيس مكرونة زنة 500 جم بـ12.5 جنيه، وكرتونة البيض بـ145 جنيهًا، والدواجن المجمدة (محلي-برازيلي) زنة 1كجم بـ135 جنيهًا، واللحوم البلدية زنة 1 كجم بـ280 جنيهًا.

وتستقبل المحافظة، شهر رمضان هذا العام، بـ30 معرض لـ"أهلًا رمضان"، تقام في القطاعات التي تشهد كثافات سكانية عالية، وتوفر جميع السلع والمواد الغذائية الأساسية والمستلزمات الرمضانية.

وتنظم محافظة الجيزة المعارض بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والغرفة التجارية بالجيزة، وبمشاركة العديد من الشركات والعارضين لكافة المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان.