شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يفتتح غدًا معرض أهلًا رمضان بنادى الزراعيين والان مع تفاصيل الخبر

يفتتح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، غدًا السبت معرض "أهلاً رمضان" بنادى الزراعيين في الدقى، الذى تنظمه الوزارة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بـ توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية بتنظيم معارض السلع الأساسية على مستوى جميع المحافظات، بهدف تعزيز المعروض من السلع وزيادة ضخ المنتجات الغذائية فى الأسواق، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية الاساسية لهم بأسعار مخفضة.

يأتي ذلك فى إطار حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وضمان توافر السلع بالكميات الكافية، مما يسهم فى استقرار الأسعار ويحد من أى محاولات لاستغلال المواطنين خلال الموسم الرمضانى، وذلك بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وكبرى الشركات المنتجة وسلاسل الإمداد يضمن استمرار تدفق السلع وضمان جودتها بأسعار مناسبة.

يشار إلى أنه يتم توفير السلع بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بنسبة 30% وذلك لأن عملية البيع تتم بين المصنع أو التاجر الأصلى والمواطن دون حلقات وسيطة، فى إطار خطة تخفيف الأعباء على المواطنين خاصة الفئات الأكثر احتياجا، ومواجهة جميع أشكال استغلال المواطن خاصة خلال المواسم والشهر الكريم.

ويذكر أن وزارة الزراعة مزارع تمتلك لإنتاج اللحوم إلى جانب زراعات محمية تابعة لوزارة الزراعة ومزارع لإنتاج البيض والدواجن بأسعار محفضة للغاية مقارنة بالأسعار الخارجية لمواجهة ارتفاع الأسعار أما التصنيع قالت مصادر مسئولة بالوزارة أنها لا تصنع المنتجات الغذائية بغرض الربح ولكنها تصنع المنتجات لخدمة المواطنين ومواجهة الغلاء.