شكرا لقرائتكم خبر عن ما الأوراق المطلوبة لتركيب عداد مياه مسبق الدفع؟ شركة الجيزة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

حددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الأوراق المطلوبة لتركيب عداد مياه مسبق الدفع، وذلك في إطار الحملة الإعلامية التى أطلقتها تحت عنوان "المواطن يسأل ومياه الجيزة تجيب"، لتعزيز ورفع ثقافة الوعي المائي.

وأوضحت الشركة في إنفوجراف نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، أن الأوراق المطلوبة لتركيب عداد مياه مسبق الدفع، تشمل صورة عقد المكان المراد التعاقد عليه، وصورة بطاقة الرقم القومي، وإيصال مرافق حديث "كهرباء - غاز - تليفون"، وإيصال مياه الاشتراك الرئيسي في حال التعاقد على عداد فرعي مع سداد العميل المديونية المستحقة".

وتستهدف حملة "المواطن يسأل ومياه الجيزة تجيب"، طرح مجموعة من الأسئلة والأجوبة التي تهم المواطنين، وتتركز حول تقديم معلومات متنوعة؛ بهدف إثراء المعرفة، وكذا تسليط الضوء على السلوكيات الصحيحة والخاطئة في استخدام المياه وشبكات الصرف الصحي؛ بهدف تعزيز ورفع ثقافة الوعي المائي.

وتخاطب الحملة مختلف الفئات العمرية بالمجتمع، عبر القنوات الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الآتية:

- موقع فيسبوك: https://www.facebook.com/GizaCWW

- موقع اليوتيوب: https://youtube.com/@gcww-125

- موقع انستجرام: https://www.instagram.com/giza.company.water.wastewater

- موقع تيك توك: https://www.tiktok.com/@socialgcww

- الموقع الإلكتروني: http://www.gcww.com.eg