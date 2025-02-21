شكرا لقرائتكم خبر عن جثة مجهولة تربك صفقة تبادل الأسرى.. ماذا قال جيش الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن جثتين سلمتهما حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أمس الخميس، تعودان للرضيع كفير بيباس وشقيقه البالغ من العمر 4 سنوات أرييل بيباس.

وذكر في بيان أن "جثة ثالثة تم تسليمها أيضا أمس لا تعود لشيري بيباس والدة الطفلين التي كان من المفترض أن يتم تسليمها، كما أنها لا تخص أي رهينة". وقال الجيش إن الجثة لا تزال مجهولة الهوية.

وأشار جيش الاحتلال إلى أنه قام بإبلاغ أفراد عائلة بيباس أنه تم التعرف على ابنيهما، وطالب حماس "بإعادة شيري مع جميع الرهائن الآخرين".

ولم يصدر عن المقاومة تعليق فوري على ادعاء جيش الاحتلال.

وسلّمت المقاومة، أمس الخميس، جثث عائلة بيباس، ومعها جثة الأسير عوديد ليفشتس الذي كان يبلغ من العمر 85 عاما عند أسره على يد حركة الجهاد الإسلامي، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وجرت مراسم تسليم جثث الأسرى الأربعة في منطقة بني سهيلا بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، وبطريقة قالت حركة حماس إنها تعكس احترامها لحرمة الموتى، حيث خلت العملية من أي مظاهر احتفالية.

وتعد هذه أول مرة تسلّم فيها المقاومة الفلسطينية جثث أسرى إسرائيليين، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، الذي بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني الماضي بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.