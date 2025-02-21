شكرا لقرائتكم خبر عن أول تحرك إسرائيلى بعد انفجارات الحافلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن سكرتيره العسكري أطلعه على حوادث انفجار عبوات ناسفة في منطقة تل أبيب بعد أن قالت الشرطة إنها تحقق في تقارير عن انفجارات على متن حافلات فارغة بالقرب من المدينة.

طالت انفجارات عددا من الحافلات في مدينة بات يام بوسط إسرائيل الخميس، وفق ما أعلنت الشرطة التي أكدت الاشتباه بوقوع "هجوم إرهابي".

وجاء في بيان للشرطة "تقرير أولي. هجوم إرهابي محتمل. تلقينا تقارير بوقوع انفجارات تطال حافلات عدة في مواقع مختلفة في بات يام".

وأضاف مكتب نتانياهو في بيان أن رئيس الوزراء سيجري قريبا تقييما للوضع الأمني، وذلك دون الخوض في تفاصيل.

من جانبه أمر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس الجيش بـ"تكثيف عملياته" بالضفة الغربية بعد انفجارات الحافلات.

وقال كاتس الخميس في بيان "في ضوء محاولات الهجمات الخطرة في منطقة غوش دان من قبل منظمات فلسطينية إرهابية ضد السكان المدنيين في إسرائيل".

وأعطى توجيهاته إلى الجيش بـ"تكثيف العمليات لمكافحة الإرهاب في مخيم طولكرم وكل مخيمات اللاجئين" في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن ثلاثة انفجارات وقعت على متن ثلاث حافلات فضلا عن اكتشاف عبوات على حافلتين منفصلتين وأن وزير النقل أمر بإيقاف جميع الحافلات والقطارات وتفتيشها.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الحافلات كانت خالية من الركاب.

وأوضحت الشرطة أنه لم ترد حتى الآن أنباء عن وقوع إصابات.