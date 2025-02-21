شكرا لقرائتكم خبر عن أون لاين.. تعرف على خطوات استخراج جواز السفر إلكترونيًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضيالجمعة، 21 فبراير 2025 02:00 ص
يستطيع المواطن التقديم على عددًا من الخدمات الشرطية أون لاين فى إطار التسهيل والتيسير على المواطنين.
وهناك خطوات لاستخراج جواز سفر إلكترونى من بيتك:
1- الدخول على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية المصرية.
2- النقر على دليل الخدمات الحكومية واختيار خدمة «الهجرة والجنسية»، وهنا يتم تحويلك للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.
3- إنشاء حساب جديد أو الدخول على حسابك إذا قمت بإنشائه سابقًا.
4- ابدأ فى ملء البيانات المطلوبة لاستخراج جواز سفر إلكتروني.
5- تقديم الأوراق المطلوبة كما هو موضح أدناه.
6- يتم دفع رسوم الخدمة الإلكترونية عن طريق الدفع أونلاين.
7- يتم تحديد ميعاد استلام جواز السفر بناء على نوع الطلب المقدم، ولا يجوز استلامه إلا من صاحب مقدم الطلب فقط للتأكد من البيانات.
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