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أون لاين.. تعرف على خطوات استخراج جواز السفر إلكترونيًا

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أون لاين.. تعرف على خطوات استخراج جواز السفر إلكترونيًا

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضي

الجمعة، 21 فبراير 2025 02:00 ص

يستطيع المواطن التقديم على عددًا من الخدمات الشرطية أون لاين فى إطار التسهيل والتيسير على المواطنين.

وهناك خطوات لاستخراج جواز سفر إلكترونى من بيتك:

1- الدخول على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية المصرية.

2- النقر على دليل الخدمات الحكومية واختيار خدمة «الهجرة والجنسية»، وهنا يتم تحويلك للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

3- إنشاء حساب جديد أو الدخول على حسابك إذا قمت بإنشائه سابقًا.

4- ابدأ فى ملء البيانات المطلوبة لاستخراج جواز سفر إلكتروني.

5- تقديم الأوراق المطلوبة كما هو موضح أدناه.

6- يتم دفع رسوم الخدمة الإلكترونية عن طريق الدفع أونلاين.

7- يتم تحديد ميعاد استلام جواز السفر بناء على نوع الطلب المقدم، ولا يجوز استلامه إلا من صاحب مقدم الطلب فقط للتأكد من البيانات.

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