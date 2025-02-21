شكرا لقرائتكم خبر عن أون لاين.. تعرف على خطوات استخراج جواز السفر إلكترونيًا والان مع تفاصيل الخبر

يستطيع المواطن التقديم على عددًا من الخدمات الشرطية أون لاين فى إطار التسهيل والتيسير على المواطنين.

وهناك خطوات لاستخراج جواز سفر إلكترونى من بيتك:

1- الدخول على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية المصرية.

2- النقر على دليل الخدمات الحكومية واختيار خدمة «الهجرة والجنسية»، وهنا يتم تحويلك للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

3- إنشاء حساب جديد أو الدخول على حسابك إذا قمت بإنشائه سابقًا.

4- ابدأ فى ملء البيانات المطلوبة لاستخراج جواز سفر إلكتروني.

5- تقديم الأوراق المطلوبة كما هو موضح أدناه.

6- يتم دفع رسوم الخدمة الإلكترونية عن طريق الدفع أونلاين.

7- يتم تحديد ميعاد استلام جواز السفر بناء على نوع الطلب المقدم، ولا يجوز استلامه إلا من صاحب مقدم الطلب فقط للتأكد من البيانات.