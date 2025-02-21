شكرا لقرائتكم خبر عن قطع مياه الشرب عن بعض مناطق الجيزة من 10 مساء الجمعة لـ6 صباح السبت والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، قطع المياه لمدة 8 ساعات عن مناطق: "شارع النيل من كوبرى عباس حتى كوبرى الجامعة ومتفرعاته، ميدان الجيزة، سفارة تركيا، سفارة الإمارات العربية المتحدة".

وأوضحت الشركة فى بيان لها، أن القطع يبدأ من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة الموافق 21-2-2025 ويستمر حتى الساعة السادسة صباح غد السبت الموافق 22-2-2025.

وأرجعت الشركة، سبب قطع المياه إلى أعمال الصيانة، وكذا تغيير محبس مياه قطر 800 مم، الأمر الذى يستلزم قطع المياه لتنفيذ الأعمال.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه للمواطنين.