شكرا لقرائتكم خبر عن مدير غرفة التجارة الأمريكية للشرق الأوسط يشيد بتطور الاقتصاد المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت مدير غرفة التجارة الأمريكية للشرق الأوسط "انا بوريس"، بالتطور الذى يشهده الاقتصاد المصرى، مبرزة اهتمام غرفة التجارة الأمريكية والقطاع الخاص الأمريكى بالاستثمار فى السوق المصرى.



جاء ذلك خلال اجتماع مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية السفير الدكتور سامح أبوالعينين، مع وفد غرفة التجارة الأمريكية برئاسة "انا بوريس" مدير غرفة التجارة الأمريكية للشرق الأوسط، والمدير التنفيذى لغرفة التجارة الأمريكية فى القاهرة سيلفيا مينيسا، وذلك فى إطار جهود الإعداد للمنتدى الاقتصادى الاستثمارى المصرى الأمريكي.



وتناول الاجتماع أطر الدفع بالعلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين من خلال تشجيع الاستثمارات الأمريكية فى مصر.



من جانبه.. استعرض مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية العلاقات المصرية الأمريكية، مشيرًا إلى نتائج الاجتماع الثانى للمفوضية الاقتصادية المشتركة، وجولة الحوار الاستراتيجى التى عقدت فى سبتمبر 2024، وما نتج عنها من مجموعة عمل حول مجالات الثقافة والتعليم، والسياحة والآثار.



ويأتى اللقاء فى إطار سلسلة من الاجتماعات التنسيقية التى يجريها مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية بتوجيه من وزير الخارجية من أجل بحث الترتيبات الخاصة بالمنتدى الاقتصادى المُزمع عقده خلال العام الجاري، وأهمية ضخ مزيد من الاستثمارات من قبل الشركات الأمريكية الكبرى فى السوق المصري.