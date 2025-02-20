شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: الأحوال الاقتصادية الدولية لها أثر كبير فى الظواهر الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

أطلق المستشار محمد شوقى النائب العام، منذ قليل، استراتيجية النيابة العامة للتدريب وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

رحب الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالحضور في مراسم اطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بالحضور وعلى رأسهم النائب العام والنواب العموم العرب.

وأكد الدكتور مصطفي مدبولي خلال كلمته، اجتماع الحضور اليوم لا يعني فقط أن النيابة العامة تسعي للتطور، انما يعبر عن تناغم مؤسسات الدولة وسيادة القانون تحت مظلة واحدة وهي خطة مصر 2023 ، كما يعبر عن وحدة الصف المصري والعربي علي كافة الاصعدة وخاصة في ظل الاحداث التي يمر بها الشرق الأوسط.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه من الصعب أن تشهد أجيالنا القادمة بارقة أمل مثل ما نعيشها اليوم بدون الوعي والتطور، مشيرا إلى أن مصر اليوم تضرب المثل في كيفية نهوض الإنسان فالاستراتيجية ليست مهمة فقط للنيابة العامة انما تعمل علي تحسين خدمات للمواطنين علي رأسهم ذوي الهمم الذي يهتم بهم رئيس الجمهورية.

وأضاف أن الأحوال الاقتصادية الدولية لها أثرها الكبير في الظواهر الاجتماعية المستجدة، مشيرًا إن مثل المبادرة التي اطلقتها النيابة العامة لها اثرها الايجابي في التصدي بنجاح لهذه الظواهر.

وفى الختام تقدم رئيس الوزراء الشكر إلى كل المسئولين عن خروج هذا الحدث بهذا الشكل المشرف.

بروتوكول النيابة العامة ووزارة الشباب

وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وقع المستشار محمد شوقى النائب العام، بروتوكول تعاون، مع الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بهدف تعزيز أوجه التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والنيابة العامة، وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك؛ بما يُسهم في تنمية الثقافة القانونية لدى العاملين بوزارة الشباب والرياضة، وتطوير قدراتهم العلمية والقانونية والإدارية في شتى المجالات، مع مدهم بالخبرات والمعلومات القانونية في مجالات مكافحة الفساد وحوكمة الأداء، ولتعزيز الدور المنوط بهم في مجالات عمل الوزارة لمواكبة تطورات استراتيجية الدولة المصرية في محور بناء الإنسان وتنمية القدرات.

بروتوكول النيابة العامة والاتصالات

كما وقع المستشار محمد شوقى النائب العام، بروتوكول تعاون، مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات ورئيس مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

يهدف بروتوكول التعاون إلى تنظيم مؤتمرات وحلقات نقاشية وورش عمل وندوات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وذلك وفقاً للتنسيق المسبق، إلى جانب التدريب المشترك من خلال الورش التدريبية والمحاضرات التثقيفية والدورات المهنية داخلياً وخارجياً، مع تبادل الخبرات بين الكوادر الأكاديمية والقضائية في الموضوعات الاجتماعية والجنائية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تقديم المعاونة الفنية اللازمة لدعم اللازم للنيابة العامة في القضايا المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويأتي بروتوكول التعاون، إيماناً من النيابة العامة بأهمية توثيق أطر التعاون الفعال والدائم بينها وبين مختلف مؤسسات الدولة، ومن بينها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ بما يملكه من إمكانيات علمية ومادية وبشرية بالمجالات التقنية الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.

الحضور في المؤتمر

وحضر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات والمستشار عدنان فنجرى وزير العدل والمستشار محمود فوزى وزير الشئون البرلمانية، والدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور رانيا المشاط وزير التخطيط، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء، والدكتور احمد هنو وزير الثقافة والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، فضلا عن رئيس المجلس القومي للمرأة ورئيس المجلس القومي للأعاقة.

كما حضر النواب العموم العرب وقضاة مصر ورؤساء النيابات.



بحضور رئيس الوزراء توقيع بروتوكول تعاون بين النيابة والاتصالات



بروتوكول تعاون بحضور رئيس الوزراء



بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات



بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ووزارة الشباب2



بروتوكول تعاون



