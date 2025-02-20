شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام فى مراسم إطلاق استراتيجية النيابة للتدريب: القضاء ضمير الأمة والان مع تفاصيل الخبر

رحب المستشار محمد شوقي النائب العام، خلال مراسم إطلاق اسراتيجية النيابة العامة للتدريب، بالدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء مجلس الوزراء والوزراء والنواب العموم العرب وقضاة مصر ورؤساء النيابات والحضور الكريم.

وقال المستشار محمد شوقي النائب العام، إن إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب تأتي بعد رؤية عميقة، حيث أعدها نخبة من إدارة التفتيش القضائي بذلوا جهدا كبيرا لتتماشي مع خطة مصر في 2030، مؤكدا أن النيابة العامة عملت بجهد من أجل إطلاق "استراتيجية النيابة العامة للتدريب 2025-2030".

وأكد النائب العام أن المصريين تمكنوا من الحفاظ على دولتهم رغم كل التحديات والمؤامرات، مشيرا إلى أن القضاء دائما هو ضمير الأمة التي كان قدرها أن تهب البشرية حضارة وعلما.

وفى ختام كلمة النائب العام قدم الشكر للحضور وقدم باسم رجل القضاء هدية لرئيس مجلس الوزراء وهي مجسم لمكتب النائب العام.

بروتوكول النيابة العامة ووزارة الشباب

وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وقع المستشار محمد شوقى النائب العام، بروتوكول تعاون، مع الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بهدف تعزيز أوجه التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والنيابة العامة، وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك؛ بما يُسهم في تنمية الثقافة القانونية لدى العاملين بوزارة الشباب والرياضة، وتطوير قدراتهم العلمية والقانونية والإدارية في شتى المجالات، مع مدهم بالخبرات والمعلومات القانونية في مجالات مكافحة الفساد وحوكمة الأداء، ولتعزيز الدور المنوط بهم في مجالات عمل الوزارة لمواكبة تطورات استراتيجية الدولة المصرية في محور بناء الإنسان وتنمية القدرات

بروتوكول النيابة العامة والاتصالاتكما وقع المستشار محمد شوقى النائب العام، بروتوكول تعاون، مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات ورئيس مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.يهدف بروتوكول التعاون إلى تنظيم مؤتمرات وحلقات نقاشية وورش عمل وندوات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وذلك وفقاً للتنسيق المسبق، إلى جانب التدريب المشترك من خلال الورش التدريبية والمحاضرات التثقيفية والدورات المهنية داخلياً وخارجياً، مع تبادل الخبرات بين الكوادر الأكاديمية والقضائية في الموضوعات الاجتماعية والجنائية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تقديم المعاونة الفنية اللازمة لدعم اللازم للنيابة العامة في القضايا المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.ويأتي بروتوكول التعاون، إيماناً من النيابة العامة بأهمية توثيق أطر التعاون الفعال والدائم بينها وبين مختلف مؤسسات الدولة، ومن بينها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ بما يملكه من إمكانيات علمية ومادية وبشرية بالمجالات التقنية الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني. الحضور في المؤتمروحضر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات والمستشار عدنان فنجرى وزير العدل والمستشار محمود فوزى وزير الشئون البرلمانية، والدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور رانيا المشاط وزير التخطيط، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء، والدكتور احمد هنو وزير الثقافة والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، فضلا عن رئيس المجلس القومي للمرأة ورئيس المجلس القومي للأعاقة.كما حضر النواب العموم العرب وقضاة مصر ورؤساء النيابات.