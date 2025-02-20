شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: التكاتف بين المؤسسات الدينية فى العالم الإسلامى ضرورة ملحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمملكة البحرين، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر "الحوار الإسلامي - الإسلامي"، الذي تستضيفه المملكة البحرينية.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في المجالات الدينية والفكرية، وتنسيق الجهود لنشر الفكر الوسطي، وترسيخ قيم التسامح والتعايش المشترك، مؤكدين أهمية تعزيز الحوار بين المؤسسات الإسلامية لمواجهة التحديات الراهنة التي تواجه الأمة.

وأشاد الدكتور أسامة الأزهري بالدور الرائد الذي يقوم به المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في البحرين، وجهوده في دعم الخطاب الديني المستنير، مؤكدًا أن التكاتف بين المؤسسات الدينية في العالم الإسلامي ضرورة ملحة لتعزيز الوحدة ومواجهة الفكر المتطرف.

من جانبه، أعرب الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة عن تقديره العميق لجهود وزارة الأوقاف المصرية في نشر ثقافة التسامح والاعتدال، مثمنًا إسهاماتها في ترسيخ القيم الإسلامية الصحيحة، وتعزيز التقارب بين الشعوب الإسلامية.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التعاون المشترك بين المؤسستين الدينيتين، وتبادل الخبرات في مجالات الدعوة، والإفتاء، وتطوير المشروعات الوقفية، وتعزيز الخطاب الديني المستنير، بما يخدم المجتمعات الإسلامية ويعزز من دور المؤسسات الدينية في نشر الفكر الوسطي.

يأتي هذا اللقاء ضمن نشاط وزير الأوقاف المكثف في العاصمة البحرينية المنامة، لتعزيز التواصل والتنسيق مع المؤسسات والهيئات الإسلامية حول العالم، بما يسهم في تحقيق الوحدة الفكرية والعلمية بين علماء الأمة وذلك على هامش مؤتمر "الحوار الإسلامي - الإسلامي: أمة واحدة ومصير مشترك"، والمنعقد خلال يومي 19 و ‏‏20 فبراير الجاري، برعاية من الملكِ حمد بن عيسى آل خليفة، ملكِ مملكةِ البحرين الشقيقة، وبمشاركة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف وأكثر من 400 شخصية من العلماء والقيادات الإسلامية والمفكرين من مختلف أنحاء العالم الإسلامي.