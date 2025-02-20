شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: التكنولوجيا ليست بديلا للبشر وعلى النيابة الاستفادة منها بالمرافعات والان مع تفاصيل الخبر

أطلق المستشار محمد شوقى النائب العام، منذ قليل، استراتيجية النيابة العامة للتدريب وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال كلمته في مراسم اطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، إنه حتي الأمس القريب تكنولوجيا المعلومات كانت مقتصرة على أعضاء هذا القطاع، واتسع به ذلك ليشمل كل القطاعات وكل من يرغب في التقدم.

وأشار وزير الاتصالات إلى أن النيابة العامة تحرص على عقد دورات تدريبية تشارك فيها وزارة الاتصالات لتدريب رجال النيابة عامة علي ساحة تكنولوجيا المعلومات وينبغي على أعضاء النيابة الاستفادة بالتنقيات الحديثة فى المرافعات مضيفا بأن رجال النيابة سيظلوا في المقدمة وستظل تكنولوجيا المعلومات معين لهم فقط.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت، أن التكنولوجيا لا تحل محل البشر ولكن تدفعنا لاكتساب العديد من المهارات.

وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وقع المستشار محمد شوقى النائب العام، بروتوكول تعاون، مع الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بهدف تعزيز أوجه التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والنيابة العامة، وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك؛ بما يُسهم في تنمية الثقافة القانونية لدى العاملين بوزارة الشباب والرياضة، وتطوير قدراتهم العلمية والقانونية والإدارية في شتى المجالات، مع مدهم بالخبرات والمعلومات القانونية في مجالات مكافحة الفساد وحوكمة الأداء، ولتعزيز الدور المنوط بهم في مجالات عمل الوزارة لمواكبة تطورات استراتيجية الدولة المصرية في محور بناء الإنسان وتنمية القدرات.

كما وقع المستشار محمد شوقى النائب العام، بروتوكول تعاون، مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات ورئيس مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

يهدف بروتوكول التعاون إلى تنظيم مؤتمرات وحلقات نقاشية وورش عمل وندوات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وذلك وفقاً للتنسيق المسبق، إلى جانب التدريب المشترك من خلال الورش التدريبية والمحاضرات التثقيفية والدورات المهنية داخلياً وخارجياً، مع تبادل الخبرات بين الكوادر الأكاديمية والقضائية في الموضوعات الاجتماعية والجنائية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تقديم المعاونة الفنية اللازمة لدعم اللازم للنيابة العامة في القضايا المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويأتي بروتوكول التعاون، إيماناً من النيابة العامة بأهمية توثيق أطر التعاون الفعال والدائم بينها وبين مختلف مؤسسات الدولة، ومن بينها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ بما يملكه من إمكانيات علمية ومادية وبشرية بالمجالات التقنية الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.

الحضور في المؤتمر

وحضر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات والمستشار عدنان فنجرى وزير العدل والمستشار محمود فوزى وزير الشئون البرلمانية، والدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور رانيا المشاط وزير التخطيط، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء، والدكتور احمد هنو وزير الثقافة والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، فضلا عن رئيس المجلس القومي للمرأة ورئيس المجلس القومي للأعاقة.كما حضر النواب العموم العرب وقضاة مصر ورؤساء النيابات.



احصائية النيابة العامة



بروتوكول تعاون بحضور رئيس الوزراء



بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات