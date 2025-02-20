شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النيابة بمكتب النائب العام: استراتيجية التدريب ترتكز على تطوير الكوادر والان مع تفاصيل الخبر

أطلق المستشار محمد شوقى النائب العام، منذ قليل، استراتيجية النيابة العامة للتدريب وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

ورحبت الدكتورة داليا محمود رئيس النيابة بالمكتب الفنى للنائب العام بالحضور خلال مراسم اطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، مؤكدة أن تلك الاستراتيجية التى ترتكز على تطوير الكوادر البشرية، لكون النيابة اليد الفاعلة فى تحقيق العدالة، وجاءت الاستراتيجية وفقا لخطة مصر 2030، وتتناغم مع رؤية الدولة المصرية، بهدف تعزيز مهارات الشباب وتطويرهم.

وأشارت إلى أن الاستراتيجية جاءت كاطار يتوافق أهدافه فأعضاء النيابة هم من يحملون مسئولية تطبيق القانون وتحقيق العدالة والحرية، وتعزيز مهاراتهم مما يجعلهم قادرين على التطوير، كما التطوير لا يمكن فقط بأعضاء النيابة وانما أيضا لمأمور الضبط القضائى، وأن تحقيق العدالة لا يتم فقط فى قاعات المحاكم ولكن لابد أن يكون للجميع وتحقيقه لا بد من الاستفادة من مثل هذه الاستراتيجية.

وأضافت أن من أهداف الاستراتيجية أيضا، إيجاد المرافعة الفعالة التى تعتمد على الرصد والتحليل المستمر والدقيق لبناء الخطة الشهرية على اسس صحيحة، وبناء قدرات المترافع ولقد جاء هذا الهدف لما رصدته ادارة التدريب فى النيابة العامة، لتقديم الدعم المشورة لبقية الأعضاء فى المرافعة.

ويتم قياس الأداء وفقا لتقييم جودة المرافعات المقدمة وتحليل نسبة أحكام الإدانة التى تترافع فيها ومتابعة مدى زيادة الأعضاء المتراجعين الذين أصبحوا مدربين لزملائهم، وقياس حجم انتشار المرافعات التى تم التدريب عليه.

بروتوكول النيابة العامة ووزارة الشباب

وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وقع المستشار محمد شوقى النائب العام، بروتوكول تعاون، مع الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بهدف تعزيز أوجه التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والنيابة العامة، وتبادل الخبرات فى المجالات ذات الاهتمام المشترك؛ بما يُسهم فى تنمية الثقافة القانونية لدى العاملين بوزارة الشباب والرياضة، وتطوير قدراتهم العلمية والقانونية والإدارية فى شتى المجالات، مع مدهم بالخبرات والمعلومات القانونية فى مجالات مكافحة الفساد وحوكمة الأداء، ولتعزيز الدور المنوط بهم فى مجالات عمل الوزارة لمواكبة تطورات استراتيجية الدولة المصرية فى محور بناء الإنسان وتنمية القدرات

بروتوكول النيابة العامة والاتصالات

كما وقع المستشار محمد شوقى النائب العام، بروتوكول تعاون، مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات ورئيس مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

يهدف بروتوكول التعاون إلى تنظيم مؤتمرات وحلقات نقاشية وورش عمل وندوات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وذلك وفقًا للتنسيق المسبق، إلى جانب التدريب المشترك من خلال الورش التدريبية والمحاضرات التثقيفية والدورات المهنية داخليًا وخارجيًا، مع تبادل الخبرات بين الكوادر الأكاديمية والقضائية فى الموضوعات الاجتماعية والجنائية ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن تقديم المعاونة الفنية اللازمة لدعم اللازم للنيابة العامة فى القضايا المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويأتى بروتوكول التعاون، إيمانًا من النيابة العامة بأهمية توثيق أطر التعاون الفعال والدائم بينها وبين مختلف مؤسسات الدولة، ومن بينها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات؛ بما يملكه من إمكانيات علمية ومادية وبشرية بالمجالات التقنية الحديثة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.

الحضور فى المؤتمر

وحضر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات والمستشار عدنان فنجرى وزير العدل والمستشار محمود فوزى وزير الشئون البرلمانية، والدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور رانيا المشاط وزير التخطيط، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء، والدكتور احمد هنو وزير الثقافة والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، فضلا عن رئيس المجلس القومى للمرأة ورئيس المجلس القومى للأعاقة.

كما حضر النواب العموم العرب وقضاة مصر ورؤساء النيابات.