شكرا لقرائتكم خبر عن كبار علماء الأمة يعربون عن تثمينهم الكبير لرعاية خادم الحرمين الشريفين للنسخة الثانية من مؤتمر بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى أن أعضاء هيئات ومجامع ومجالس الرابطة من أصحاب السماحة والفضيلة أعربوا عن تثمينهم الكبير وتقديرهم العالي لرعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود "يحفظه الله" للنسخة الثانية من مؤتمر بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية والذي سينعقد هذا العام تحت عنوان: "نحو مؤتلف إسلامي فاعل" في السادس والسابع من شهر رمضان المبارك في مكة المكرمةبمشيئة الله تعالى، انطلاقاً من مضامين وثيقة بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية الصادرة في أعقاب المؤتمر التأسيسي المنعقد بالرعاية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين "أيده الله" في رحاب "القبلة الجامعة" بمكة المكرمة في السابع والثامن من شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ.

وأوضح الشيخ العيسى أن أعضاء الرابطة فيجميع هيئاتها ومجالسها ومجامعها العالمية أكدوا أن هذه الرعاية الكريمة تأتي امتداداً للدور الريادي الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في تعزيز التضامن الإسلامي وخاصة بين علماء الأمة الإسلامية بمختلف مذاهبهم على ضوء التأصيل الشرعي المبين في وثيقة بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية.

وأضاف معالي الشيخ العيسى بأن كبار علماء الأمة وهم أعضاء الرابطة في مجلسها الأعلى، ومجمعها الفقهي ومجلسها العالمي الأعلى للمساجد يؤكدون على الدور المهم والمؤثر للمملكة العربية السعودية في وجدان الأمة الإسلامية بعامة وعلمائها بخاصة، مشيدين بثقلها الإسلامي والعالمي وكلمتها المسموعة والوازنة في الشعوب الإسلامية وحول العالم.

وشكر الشيخ محمد العيسى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود"يحفظهما الله" على كريم الرعاية وحفاوة الاستضافة لمفتي وعلماء الأمة الإسلامية لهذا المؤتمر المحوري امتداداً لانطلاقته التأسيسية ووثيقته التاريخية.