شكرا لقرائتكم خبر عن أدوية موجهة جديدة لعلاج سرطان النخاع العظمى ودعمها على نفقة الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رأفت عبد الفتاح أستاذ أورام الدم بـ المعهد القومى للأورام، خلال المؤتمر الـ16 لقسم الأورام بطب أسيوط المنعقد حاليا بمدينة الأقصر، إنه تم عقد جلسة عن الجديد فى علاج سرطان النخاع العظمى المعروف بالميلوما المتعددة ودعم الأدوية الموجهة على نفقة الدولة، ومدى استجابة المريض للعلاج الموجه.

وأضاف أن مؤتمر علاج سرطان الدم الميلودى المزمن، وذلك بعلاج تم تصنيعه فى مصر يكافئ مثيله عالميا بكفاءة عالية على المرضى.

وأوضح أنه تمت مناقشة وعقد ورشة عمل لأطباء صعيد مصر للتحدث عن أحدث علاج لمرضى اللوكيميا الليمفاوية المزمنة ونتائج العلاج مع المرضى فى صعيد مصر، وكيفية استمرارية العلاج للمرضى بالرغم من تكلفته العالية، وصرف العلاج على نفقة الدولة، لذلك كما تمت مناقشة سبل التعاون فى التشخيص والعلاج والتدريب الطبى فى مجال أمراض الدم وزرع النخاع العظمى، ودعم الأطباء فى مستشفيات جامعة أسيوط وسوهاج لإنشاء وحدات زرع النخاع العظمى، وذلك تسهيلا على المرضى فى صعيد مصر وسوف يتم عمل دورات تدريبية بمستشفى معهد ناصر للزملاء المتخصصين من صعيد مصر.

من جانبه قال الدكتور جمال فتحى استشارى أمراض الدم وزرع النخاع بمعهد ناصر، إن هناك دواء جديدا يعمل بشكل موجه للخلايا السرطانية لمرض الميلوما المتعددة "سرطان النخاع العظمى"، وكان من الأمراض الصعبة وهو علاج موجه يتعلق ببروتين معين على سطح الخلية السرطانية، وهو يختلف عن العلاج الكيماوى التقليدى وهو علاج موجه، وبالتالى أعراضه الجانبية قليلة وهو بخلاف العلاج الكيميائى الذى يسبب مضاعفات كبيرة على المريض والدراسات كثيرة وأثبت كفاءة مرتفعة لعلاج المرضى.



الدكتور جمال فتحى استشارى أمراض الدم وزرع النخاع

شارك فى الجلسة كل من الدكتور محمد عبد المعطى عميد المعهد القومى للأورام والدكتور عادل عبد الرحيم استشارى أمراض الدم، والدكتور أحمد فراج أستاذ أمراض الدم بطب أسيوط والدكتور احمد السيد أستاذ أمراض الدم بطب سوهاج.



خلال المؤتمر