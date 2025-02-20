شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يوقع بروتوكولات تعاون مع الوزراء حول استراتيجية النيابة العامة للتدريب والان مع تفاصيل الخبر

عرضت النيابة العامة عبر شاشة العرض خلال احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، مراسم توقيع مجموعة بروتوكولات تعاون بين النيابة العامة وعدد من الوزارات، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.

ووقع المستشار محمد شوقى النائب العام بروتوكول تعاون مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وبوتوكول مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات.



وحضر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات والمستشار عدنان فنجرى وزير العدل والمستشار محمود فوزى وزير الشئون البرلمانية، والدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور رانيا المشاط وزير التخطيط، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء، والدكتور احمد هنو وزير الثقافة والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، فضلا عن رئيس المجلس القومي للمرأة ورئيس المجلس القومي للأعاقة.

وبدأت مراسم إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بتقديم من الإعلامى رامى رضوان، وبتلاوة آيات الذكر الحكيم بصوت القارئ ماهر الفرماوى.