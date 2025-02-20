شكرا لقرائتكم خبر عن 24 قيادة بالقطاعين الحكومى والخاص يشاركون ببرنامج تعزيز المهارات بالرقابة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

احتفلت هيئة الرقابة الإدارية بتنفيذ البرنامج رقم 8 لتعزيز القدرات القيادية للمتميزين والمنعقد بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة على مدار خمسة أيام فى خطوة تعكس جهود الدولة لبناء كوادر قيادية من القطاع الحكومى والخاص والشركات والمؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدنى قادرة على دفع مسيرة التطوير والتنمية.

أقيم البرنامج فى إطار استراتيجية الدولة الرامية إلى تعزيز الكفاءة الإدارية وترسيخ قيم النزاهة حيث تضمن التعريف بدور هيئة الرقابة الإدارية فى مجال الحوكمة والإصلاح الإدارى ومكافحة الفساد، واستعراض ومناقشة جهود الدولة فى مختلف المجالات وأبرزها مشروعات التحول الرقمى والبنية المعلوماتية للدولة المصرية، تطوير منظومة الخدمات الصحية فى مصر، مستقبل مصر كمركز للاستثمار والخدمات، السياسة المالية والنقدية للدولة، خطة الدولة للحفاظ على الأمن المائى، والمخاطر والتحديات التى تواجه الدولة المصرية.

شارك فى تنفيذ البرنامج كل من الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية وزير الصحة والسكان، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، أحمد كوجك وزير المالية، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبعض قيادات الهيئة والجهاز الإدارى للدولة.