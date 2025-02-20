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معرض أهلا رمضان فى حى الدقى يستقبل المواطنين والتخفيضات على السلع تصل لـ30%

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  • معرض أهلا رمضان فى حى الدقى يستقبل المواطنين والتخفيضات على السلع تصل لـ30% 1/6
  • معرض أهلا رمضان فى حى الدقى يستقبل المواطنين والتخفيضات على السلع تصل لـ30% 2/6
  • معرض أهلا رمضان فى حى الدقى يستقبل المواطنين والتخفيضات على السلع تصل لـ30% 3/6
  • معرض أهلا رمضان فى حى الدقى يستقبل المواطنين والتخفيضات على السلع تصل لـ30% 4/6
  • معرض أهلا رمضان فى حى الدقى يستقبل المواطنين والتخفيضات على السلع تصل لـ30% 5/6
  • معرض أهلا رمضان فى حى الدقى يستقبل المواطنين والتخفيضات على السلع تصل لـ30% 6/6

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القاهرة - سامية سيد - كتبت – مرام محمد

الخميس، 20 فبراير 2025 05:06 م

افتتحت محافظة الجيزة، معرض "أهلًا رمضان" في حي الدقي، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية والمستلزمات الرمضانية بأسعار مخفضة، وذلك استعدادًا لشهر رمضان الكريم.

ويطرح المعرض الذي ينظم في منطقة كوبري الخشب بجوار مساكن روضة السودان، جميع السلع الغذائية الأساسية من الزيت، والسكر، والأرز، والبقوليات، واللحوم، والخضراوات والفواكه، وذلك بتخفيضات تصل لـ30%.

وتنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، حرص المهندس محمد رزق رئيس حي الدقي، يرافقه محمد عبود نائب رئيس الحي ومجموعة العمل المرافقة، على متابعة انتظام تشغيل المعرض والتزام العارضين بعرض أسعار السلع ونسب التخفيضات المعلنة، إذ ينظم المعرض بمشاركة العديد من الشركات والعارضين لجميع المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان.

وتحتضن محافظة الجيزة، هذا العام، 30 معرضًا لـ"أهلًا رمضان"، تقام في القطاعات التي تشهد كثافات سكانية عالية، وتوفر جميع السلع والمواد الغذائية الأساسية والمستلزمات الرمضانية بأسعار مخفضة، وذلك انطلاقًا من الدور الذي تقوم به الدولة المصرية لدعم المواطنين ومحاربة الغلاء.

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توفير الخضروات والفواكه في معرض أهلًا رمضان في الدقي

 

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رئيس حي الدقي يتابع انتظام العمل بمعرض اهلًا رمضان

 

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السلع والمنتجات بمعرض أهلًا رمضان في الدقي

 

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المنتجات والسلع بمعرض أهلا رمضان في الدقي

 

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معرض أهلًا رمضان في حي الدقي

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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