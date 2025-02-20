شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم القاهرة" تناقش خطوات تفعيل البرنامج القومى لتنمية مهارات القراءة والان مع تفاصيل الخبر

عقد ياسر أنس وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة اجتماعاً موسعاً مع المستهدفين لتفعيل البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة لتلاميذ الصفوف من الثالث إلى السادس الابتدائي من مديرى إدارات التعليم الابتدائي بالإدارات التعليمية ومديري المدارس الابتدائية لمناقشة خطة تفعيل البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة لتلاميذ الصفوف من الثالث إلى السادس الابتدائي، بحضور رضوان عبد المطلب مدير إدارة التعليم الابتدائي الدكتور محمد جمال موجه عام اللغة العربية والذي يتم من خلال 1000 مدرسة كمرحلة أولى في عشر محافظات منهم محافظة القاهرة.

وقالت المديرية: "يتم تدريب 20 ألف معلم على هذا البرنامج، والذي يتم تنفيذه في شهور مارس وأبريل ومايو كمرحلة أولى ، كما سيتم دعم المعلمين الذين سيقومون بتنفيذ البرنامج ، بالإضافة إلى تنفيذ مراكز دعم لتنمية مهارات القراءة والكتابة .

وأكد حرص مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على الإرتقاء بالمستوى التعليمي للطلاب وأن سبيل تحقيق ذلك هو القضاء تماماً على ظاهرة الضعف القرائي لدى الطلاب، وأضاف أنها مسؤلية تقع على عاتقنا جميعاً، كما أوضح أن مدرسي المرحلة الإبتدائية هم المسئولين عن وضع حجر الأساس لبناء شخصية الطالب وتطوير قدرته على القراءة والكتابة، وأن مديرى المدارس الابتدائية هم القادة المسئولين عن النهوض بمدارسهم ولهم الفضل الأول والأخير في ذلك.

وأضاف "وكيل المديرية" أن هذا المشروع يصب في مصلحة الطلبة، مضيفا أن العبء الأول يقع على المرحلة الابتدائية وعلى ضمير المدرس في المدرسة فهم أساس العملية التعليمية.

فيما أوضح رضوان عبد المطلب، أن تحقيق الحلم المصري ببناء الإنسان وصياغة الشخصية المصرية، هو مسئولية مشتركة بيننا جميعآ ، لذا وجب العمل جديًا للقضاء على ظاهرة الضعف القرائي لتلاميذ المرحلة الابتدائية، كما أشار إلى أنه تم اختيار ( 14) إدارة من محافظة القاهرة وهم (روض الفرج – الساحل – شبرا – حدائق القبة - الزيتون - شرق مدينة نصر – بدر – السلام – المطرية – الوايلي – السيدة زينب – مصر القديمة – حلوان – المستقبل) بمعايير محددة ، كما تم اختيار عشر مدارس رسمي عربي بكل إدارة من الإدارات التعليمية المختارة بواقع (140) مدرسة بمحافظة القاهرة.

وأضاف رضوان" أنه تم اتخاذ عدة خطوات تنفيذاً لخطة المشروع وهي تم تسجيل البيانات المطلوبة للتلاميذ من الصف الثالث وحتى الصف السادس بإجمالي (74647) طالب و تم تسجيل البيانات المطلوبة لمعلمي اللغة العربية بالمدارس المستهدفة من الصف الثالث وحتى الصف السادس بإجمالي ( 818) معلم كما تم اختيار 290 من موجهي ومعلمي اللغة العربية لتنفيذ التقييم الوطني (التقييم القبلي) لتلاميذ المدارس المستهدفة بدءا من يوم الأحد الموافق 16/2/2025 وحتى يوم الخميس الموافق 20/2/2025 وتم توزيع المطبقين على المدارس المستهدفة وتم عقد زوم للمطبقين لشرح خطوات تنفيذ التقييم الوطني (التقييم القبلي) وطريقة التصحيح والرصد ، واستلام أوراق وأدوات التقييم الوطني من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وأكد على أنه سيتم إرسال رابط منصة رصد نتيجة التقييم الوطني من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي لتسليمه للمطبقين لرصد درجات التلاميذ وسيتم تدريب المعلمين على البرنامج الوطني الذي سيتم تنفيذه في شهور مارس وأبريل ومايو كمرحلة أولى ، كما سيتم دعم المعلمين الذين سيقومون بتنفيذ البرنامج، بالإضافة إلى تنفيذ مراكز دعم لتنمية مهارات القراءة والكتابة.