شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس كنائس مصر يصلى من أجل شفاء البابا فرنسيس والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت لجنة الإعلام بمجلس كنائس مصر، رسالة محبة وصلاة من أجل شفاء قداسة البابا فرنسيس، إلى الكنيسة الكاثوليكية، جاءت الرسالة كالآتي: "نتّحد معكم بقلوبٍ مفعمة بالمحبة والصلاة، من أجل شفاء قداسة البابا فرنسيس، هذا الأب الروحي الذي يحمل في قلبه محبة خالصة لكل كنائس العالم، رؤساءً وشعبًا، سائرًا على خطى المسيح بروح البساطة والتواضع، ناشرًا بذور الأخوّة والسلام في كل أرضٍ تطأها قدماه.

واستكملت الرسالة من أجل شفاء البابا فرنسيس: "نحن اليوم، كإخوة نرفع قلوبنا بروح واحدة، متّحدين معكم، ليمنّ الله على قداسته بالصحة والعافية، ويحفظ لنا حياة خدامه الأمناء لمجد اسمه القدوس".

وفي سياق متصل، أصدرت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، بيانا، تعلن فيه تخصيص قداس غدًا الجمعة للصلاة من أجل شفاء قداسة البابا فرنسيس، جاء نص البيان، كالآتي: تضامنًا مع شعوب الكنيسة الكاثوليكية في العالم، قرر البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة الكاثوليك بمصر، تكريس قداس غدًا الجمعة، على نية سرعة تعافي قداسة البابا فرنسيس.