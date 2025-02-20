شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات مكثفة قبل انطلاق مراسم إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب والان مع تفاصيل الخبر

تسعد القاعة الرئيسية بمقر النائب العام بالقاهرة، لانطلاق مراسم إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام المستشار محمد شوقى وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وعددٍ من الوزراء وقيادات الدولة وأساتذة الجامعات والخبراء.

ومن المقرر أن تبدا مراسم إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بتقديم المراسم بتلاوة آيات الذكر الحكيم بصوت القارئ ماهر الفرماوى.

يذكر أن النيابة العامة أعلنت، عن إطلاق المرحلة الأولى من الخدمات الإلكترونية، وذلك فى إطار سياسة الدولة نحو تطبيق التحول الرقمى فى كافة المؤسسات، وفى ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقى، بتيسير الخدمات المقدمة المحامين.

ومن المقرر أن تتيح الخدمات الإلكترونية للمحامين تقديم الطلبات وسداد الرسوم بوسائل الدفع الإلكترونية من خلال بوابة النيابة العامة الإلكترونية، وذلك بشأن القضايا الخاصة بالنيابات الجنائية ونيابات الأسرة على مستوى الجمهورية.

وتتمثل الطلبات التى تقدم إلكترونيًا إلى النيابات الجنائية فى طلب شهادة من واقع الجدول، وصور القضايا (محاضر شرطة أو تحقيقات)، وصور الأحكام أو محاضر الجلسات، وطلب الاستعلام عن حالة القضايا، كما تتضمن الخدمات التى تقدم إلكترونيًا إلى نيابات الأسرة، طلب إشهاد وفاة ووراثة، وشهادة من واقع الجدول (مال أو نفس)، وصورة رسمية من حكم، وقرار من جلسة.